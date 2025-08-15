列冊到納保有空窗期 南橫墜谷案高雄微型保險不理賠

高雄微型保險出現近1年空窗期的嚴重漏洞，導致南橫墜谷的李家母女來不及納保。（高市社會局提供）

2025/08/15 21:58

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市社會局宣稱今年微型保險投保金額1423萬多元，近7.5萬名弱勢者受益。不料，南橫李家墜谷案凸顯「微型保險」有長達1年空窗期的嚴重漏洞，導致符合資格的李家母女2人來不及納入，僅存的兒子無法獲得60萬元理賠金。

社會局聲稱，依《高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例》規定，每年3月底前將列冊低收入戶等弱勢者名單交給保險公司，審核資格需1個月，於5月納保，不是弱勢身分確定後就隨時送件。

然而，李家今年7月已列冊低收入戶，社會局明年3月才會送件，若確定無其他保險，明年5月才能納入微型保險，導致出現將近1年的空窗期。

據了解，《高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例》僅規定「每年3月底列冊有案之弱勢族群中15足歲至未滿65歲者，由主管機關或捐助單位代理投保本保險」，並沒有明確規範4月1日之後取得弱勢身分者不能送件投保。

但因社會局每年底審核弱勢身分，被汰除者提出申覆，3月底之前核定，為了作業方便，就以3月的列冊資格為準，4月1日之後取得資格者，就必須等隔年3月底才能送件，導致空窗期長達1年。

據指出，李家共有6人，僅李母及17歲大女兒符合微型保險資格，原本每人意外身故理賠金最高30萬元，2人共60萬元，卻因空窗期導致僅存的14歲兒子無法申領。

當初推動《高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例》的議員黃柏霖強調，他將督促社會局檢討改善、儘速研擬彌補對策。

