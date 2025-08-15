假釋詐騙犯高調拍片分享「職場」經驗 雲檢將提報撤銷假釋

西螺警方前往廖男住處通知他到案。（雲林地檢署提供）

2025/08/15 20:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕近期有詐團成員假釋後竟拍片分享在社群媒體上，高調分享自己詐騙經驗，還說可以拿著判決到詐騙公司應徵擔任主管，引起網友憤怒。雲林地檢署今（15）日通知廖男到案說明，並提報法務部撤銷其假釋。

廖男在影片中直接說自己涉入詐騙共有26名被害人，從受害人財損中分得300多萬元，政府只能扣走7200多元，因為花完了所以能扣的不多，還說為了爭取假釋，才會去與被害人談和解及賠償，並提到想賺錢可以找他，他可提供意見等話。

雲林地檢署指出，27歲廖男因詐欺等案件，被判處有期徒刑6年5月確定，在2021年入監服刑，在今年1月23日假釋附保護管束出監，管束期至2027年1月12日。管束期間應遵守法律與規範，沒想到廖男不僅不知悔改，還公然拍攝並發布內容惡劣、挑釁司法威信及社會良知的影片，態度囂張，視法律為無物，西螺分局在8月13日通知廖男到案，並在今天依涉及煽惑他人犯罪罪嫌函送雲林地檢署。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，檢方今天訊後指出，將依相關規定提報法務部撤銷廖男假釋。

