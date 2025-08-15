為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉義縣學校棒球隊接連國道出車禍 翁章梁：研議由專業人車載送

    嘉義縣長翁章梁到柳營奇美醫院探視受傷學生，慰問家屬。（記者吳俊鋒攝）

    嘉義縣長翁章梁到柳營奇美醫院探視受傷學生，慰問家屬。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/15 19:36

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義縣忠和國中棒球隊廂型車7月10日在國道3號白河段發生翻覆意外，民和國中棒球隊廂型車今天在官田路段撞上緩撞車，更為嚴重，2起車禍都是教練擔任駕駛，嘉義縣長翁章梁說，會研議未來球隊移訓由專業的司機與車輛提供載送，若評估可行，將盡速辦理。

    嘉義縣民和國中棒球隊到高雄移地訓練，球隊廂型車返程在台南官田路段撞上工程援撞車，車頭嚴重毀損，車內1名教練、7名球員全都送醫。

    其中4人送柳營奇美醫院，傷勢最嚴重的陳姓學生，截至傍晚仍尚未脫離險境，另3名學生意識清楚，還在治療中。

    翁章梁晚間6點半左右到柳營奇美醫院探視受傷學生，慰問、安撫家屬，希望大家都能平安度過，盡快康復，縣府也將全力協助後續處理。

    翁章梁說，師生大多是頭部受傷、骨折，有的比較嚴重，他拜託院方全力救治、照顧，做最好的處理。

    翁章梁說，7月10日和今天的棒球隊車禍，都是教練駕駛廂型車發生事故，將會來研議，由專業的人員與車輛提供載送。

    民和國中棒球隊今天返程分乘2部車子，在後面的廂型車發生事故，前車駕駛是回到嘉義看到新聞後，才知道另1車的教練、球員嚴重車禍。

    嘉義縣長翁章梁到柳營奇美醫院探視受傷學生，慰問家屬。（記者吳俊鋒攝）

    嘉義縣長翁章梁到柳營奇美醫院探視受傷學生，慰問家屬。（記者吳俊鋒攝）

