核二廠長曾文煌、林口發電廠長朱允中涉貪起訴 移審續押3個月

2025/08/15 18:58

〔記者張文川／台北報導〕台電核二廠廠長曾文煌，涉向承攬採購案的山瑞科學公司、廣承企業行索賄220萬元，台電林口火力發電廠廠長朱允中也涉向廣承索賄80萬元，台北地檢署今依不違背職務行收賄罪嫌起訴曾、朱2人及廣承負責人郝致衡；在押的曾、朱2人今移審台北地院，法官下午開庭，曾文煌認罪、朱允中否認犯罪，法官裁定2人皆續押禁見3個月。

北檢起訴指出，山瑞公司於2022年以1458萬元得標核二廠「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案，曾文煌去年2月1日約山瑞負責人曹森智到北市大安區餐酒館當面索賄200萬元，並允諾協助其通過驗收，後來2人又到松山區的涮涮鍋店討價還價，最終以160萬元成交，曹於通過驗收、拿到工程尾款後，以牛皮紙袋裝160萬元現金，開車至曾男住家樓下，於車上交錢。

檢廉調查，曾文煌發現山瑞承攬的核二廠「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案即將履約完畢，且即將辦理其延伸工程「減容中心焚化爐SCADA主機」採購案，就叫曹到辦公室當面索賄「這條我要20萬」，曹為了維繫友好關係以護航其標案，於得標、驗收後至廠長室交付20萬元。

曾文煌去年並向有意承攬「自動化濕式噴砂除污設備」採購案的廣承負責人郝致衡索賄，暗示爭取到700萬預算，郝估成本約550萬，賺得不多但仍願承接，郝順利得標後，至廠長室交付40萬元賄款。檢、廉至曾家搜索查扣260萬元賄款，其中220萬元藏在天花板上。

朱允中方面，檢廉調查朱允中與郝致衡致衡熟識，朱向電廠標案承辦人打探零件採購需求並告知郝，郝透過人脈取得原廠獨家設備供應商，進而取得採購案，之後提供每案的5％至10％工程款行賄朱，將80萬元賄款存於自己帳戶，並幫朱代操買股票。

北檢今起訴曾等3人，另認為山瑞負責人曹森智認罪且深表悔悟，主動供述有助釐清案情，獲處分緩起訴2年、支付公庫150萬元。

北院下午開接押庭，曾文煌承認犯行，朱允中否認收錢，他不知道郝帳戶內有要給他的80萬元。法官訊後認為2人仍有逃亡、勾串之虞，諭知皆羈押禁見，為期3個月。

