台南海灘驚見骸骨 疑似黃金海岸戲水失蹤男童

台南黃金海岸7月底發生3童戲水意外，1人失蹤。今日消防分隊海岸巡邏發現疑似屍骨，現場留有短褲，家屬辨認相符，仍待DNA檢驗確認身分。（民眾提供）

2025/08/15 19:02

〔記者王捷／台南報導〕今日下午4時50分，台南消防局灣裡分隊在海岸巡邏時發現疑似人體骨骸，現場留有一件短褲，疑似與上個月3名男童溺水案相關，家屬從衣褲認出與失蹤鍾姓男童相符，但身分仍須透過DNA檢驗確認。

這起溺水事件發生於7月24日，13歲陳姓男童與12歲的藍姓、鍾姓同學，剛從仁德國小畢業，暑假後將一同升入國中，相約到南區黃金海岸玩水，原本都在淺水區，不料接連大浪襲來，3人相繼被捲入海中。藍童自行脫困上岸，陳童被消防人員救起、僅受擦傷，唯獨鍾童失蹤。

請繼續往下閱讀...

消息傳出，鍾童父親當天下午焦急趕抵現場，消防局展開大規模搜救，動員消防車10輛、警消15人、義消3人，以及民間救難團體19人加入行動，並出動船艇與無人機升空巡弋。海巡署則派37名人員在外海搜索，空勤總隊直升機也在相關空域搜尋。社團法人台南市緊急救護協會亦派遣醫師及救護人員支援岸巡勤務。

由於當日風浪過大，船艇一度無法下水，搜救以岸巡與空中搜尋為主。從事故發生至今，消防七大隊已持續搜尋超過一週，但始終未能尋獲鍾童。

今日發現的骨骸疑似為失蹤男童，家屬在現場辨識短褲時情緒激動，盼能盡快確認。警方表示，遺體身分仍須待DNA鑑驗結果才能確定，稍晚灣裡分隊人車於5時50分離開現場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法