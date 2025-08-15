為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南海灘驚見骸骨 疑似黃金海岸戲水失蹤男童

    台南黃金海岸7月底發生3童戲水意外，1人失蹤。今日消防分隊海岸巡邏發現疑似屍骨，現場留有短褲，家屬辨認相符，仍待DNA檢驗確認身分。（民眾提供）

    台南黃金海岸7月底發生3童戲水意外，1人失蹤。今日消防分隊海岸巡邏發現疑似屍骨，現場留有短褲，家屬辨認相符，仍待DNA檢驗確認身分。（民眾提供）

    2025/08/15 19:02

    〔記者王捷／台南報導〕今日下午4時50分，台南消防局灣裡分隊在海岸巡邏時發現疑似人體骨骸，現場留有一件短褲，疑似與上個月3名男童溺水案相關，家屬從衣褲認出與失蹤鍾姓男童相符，但身分仍須透過DNA檢驗確認。

    這起溺水事件發生於7月24日，13歲陳姓男童與12歲的藍姓、鍾姓同學，剛從仁德國小畢業，暑假後將一同升入國中，相約到南區黃金海岸玩水，原本都在淺水區，不料接連大浪襲來，3人相繼被捲入海中。藍童自行脫困上岸，陳童被消防人員救起、僅受擦傷，唯獨鍾童失蹤。

    消息傳出，鍾童父親當天下午焦急趕抵現場，消防局展開大規模搜救，動員消防車10輛、警消15人、義消3人，以及民間救難團體19人加入行動，並出動船艇與無人機升空巡弋。海巡署則派37名人員在外海搜索，空勤總隊直升機也在相關空域搜尋。社團法人台南市緊急救護協會亦派遣醫師及救護人員支援岸巡勤務。

    由於當日風浪過大，船艇一度無法下水，搜救以岸巡與空中搜尋為主。從事故發生至今，消防七大隊已持續搜尋超過一週，但始終未能尋獲鍾童。

    今日發現的骨骸疑似為失蹤男童，家屬在現場辨識短褲時情緒激動，盼能盡快確認。警方表示，遺體身分仍須待DNA鑑驗結果才能確定，稍晚灣裡分隊人車於5時50分離開現場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播