廂型車國道追撞! 民和國中棒球隊1隊員拋出 受困緩撞車凹槽處

因巨大撞擊力被噴出廂型車的隊員，一度卡在緩撞車後方的凹槽處。（記者劉婉君攝）

2025/08/15 18:47

〔記者劉婉君／台南報導〕嘉義縣民和國中棒球隊的廂型車，今（15日）下午行經國道3號台南官田路段，不明原因追撞前方的高公局委外施工的緩撞車，緩撞車駕駛表示，當時緩慢行駛在內側進行路肩清掃作業，突然遭撞擊並聽到「碰」一聲巨響，嚇了一跳。

該起事故不僅造成廂型車車頭及緩撞車後方嚴重變形，並留下斑斑血跡，車上8人全部受傷，1名坐在第2排中間的隊員因巨大的撞擊力飛出車外，受困於緩撞車後方的凹槽處，駕駛、副駕駛座的隊員也一度受困，在消防人員動用破壞器材協助下脫困送醫，受傷的隊員受到驚嚇，駕駛左邊臉部1處撕裂傷，意識模糊，目前尚無法製作筆錄，肇事原因待釐清。

緩撞車駕駛表示，今天上午開始即進行內路肩的清掃作業，事故發生當時也緩慢在內側車道執行作業者，突然就遭到後方撞擊。

國道公路警察局第8公路警察大隊善化分隊長鄭朝應表示，各車駕駛人酒測值皆為0，事故已於下午4時04分排除恢復全線通車，相關肇事原因尚待調查釐清，後續將再待廂型車駕駛與受傷隊員的狀況許可，再製作筆錄。根據了解，該型的廂型車可乘坐8人，至於是否全車均有繫妥安全帶，仍需釐清。

善化分隊呼籲用路人，開車務必注意前方動態並保持安全距離，且全車人員均應繫妥安全帶，切勿分心或過度依賴輔助駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保自身及其他用路人安全。

另外，送往永康奇美治療的12歲傷者，意識清醒，臉部、右肩、雙腳擦挫傷，頭部已進行電腦斷層造影（CT）檢查，將安排住院觀察。

遭廂型車追撞的施工緩撞車，車尾嚴重變形。（記者劉婉君攝）

民和國中棒球隊廂型車的車頭嚴重變形，還可看到斑斑血跡。（記者劉婉君攝）

