憂打詐機制錯殺無辜 立委籲建立「下架儀表板」、宣傳打詐通報平台

國民黨立委葛如鈞（右）15日質詢時，向行政院長卓榮泰（左）遞交「錯殺數位帳號停權停用自救會陳情書」。（記者陳逸寬攝）

2025/08/15 19:02

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院院會今（15）日邀請行政院長卓榮泰率部會首長，專案報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」並備質詢，朝野立委均肯定打詐必要性，但同時質疑現行機制存在宣傳不足、錯殺無辜、缺乏透明監督與有效救濟等問題，要求行政院檢討並強化防詐作為，兼顧效率與民眾權益。

國民黨立委葛如鈞質詢指出，許多民眾社群帳號遭停權下架，是因數發部、刑事局、甚至金管會的通知，平台業者為免受罰只好「全數下架、全部封鎖」，正版被下架、盜版卻如雨後春筍般冒出，受害者甚至失業、喪失多年生活記錄，成立3000多人的自救會。

請繼續往下閱讀...

葛如鈞要求比照「打詐儀表板」建立「下架儀表板」，公開各部會下架清單與申訴欄位。他也批評「防詐條例」第42條允許各部會直接以DNS RPZ封鎖整個平台與服務，缺乏制衡，恐有濫用法條之虞，並現場向卓揆遞交「陳情書」，要求行政院一個月內提出「保障數位人權」的報告。

民進黨立委林楚茵關注「打詐通報平台」上線3個月來的使用狀況。她指出，自5月15日上線至8月11日僅有1萬9522人下載、338人通報案件，與Google Play每月61萬件下載量相比明顯不足，顯示宣傳嚴重不足。

林楚茵認為，雖然民眾熱心通報已協助下架14萬多件詐騙廣告，但下載與使用人數仍偏低，形同虛設，並質疑驗證速度與正確性，在「快速」與「正確」間應取得平衡。

她並指出，詐騙樣態日益多元，虛擬貨幣成為詐騙集團洗錢新管道，金流「來無影、去無蹤」，若無法源即時阻斷，事後追討困難重重。林楚茵要求「擬資產服務法」盡速完成行政院審查並送立院，下會期即可審議，以健全監管並堵住漏洞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法