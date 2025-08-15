吳沛憶貼文屬公共評論 陳玉珍告贏原因曝光

民進黨立委吳沛憶指陳玉珍在立院衝突時外套裡面只穿內衣，陳事後拿出照片反擊，指自己外套裡有穿襯衫。（資料照）

2025/08/15 18:43

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨立委陳玉珍指控民進黨立委吳沛憶，去年在臉書貼文誇大她在立法院主席台「脫衣碰瓷」的行為，憤而提告求償150萬元。台北地方法院審理後認定，陳女當時確有短暫拉下外套，但吳的言論屬公共事務評論，不過，貼文中使用「求碰瓷」、「最讓我吃驚」等偏激字眼，對陳的名譽造成一定貶損，因此不能完全免責，判賠5萬元，全案仍可上訴。

陳玉珍主張，吳沛憶去年12月6日在其臉書發表以「陳玉珍自拉衣服求碰瓷」為題的貼文，並附文「在外套下面只穿內衣，常識來看這不是造型穿搭」、「結果發現她根本是故意的，就在我面前，她自己主動把衣服拉下來」等語，相關言論經媒體報導後，她自認受辱、名譽嚴重受損，憤而提告求償150萬元。

吳沛憶答辯，言論基於親眼所見，且現場有另一名委員所攝影片為證，畫面可見陳玉珍在主席台上，自己拉下外套拉鍊，露出裡面的衣服，再拉回去，全程大約3秒。二人雖未發生肢體衝突，但依影片內容，有理由相信當時的衣著情況，並非亂編。

法院審理時勘驗證據，發現吳當時曾表示：「國民黨混混集團把人圍起來打」、「最讓我吃驚的是，陳玉珍竟然脫衣求碰瓷！」「如果被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷」，並提到「還好被我、雅琳委員等幾位女性委員擋住，陳玉珍、傅崐萁沒有得逞」。

法院並調閱陳玉珍提供的新聞影片，顯示台下有人錄影，她發現拉鍊被拉下後立即拉上。吳在旁高喊「只會耍流氓啊，就你啦，就你啦，幹嘛又要拿什麼，甘你什麼事？」陳則回應：「誰打誰，誰扯誰？」同時，黃捷提醒「陳玉珍你不要那麼暴露好不好啊，吼，超噁的，完全不想看」，陳隨即將外套拉上，證明並非僅穿內衣。

法官指出，名譽侵權行為不論故意或過失，僅需第三人知悉即可成立，言論可分「事實陳述」與「意見表達」，前者需合理查證，否則可能侵權；後者屬善意評論，通常不違法。

法官調查發現，貼文中指稱原告「求碰瓷」及「只穿內衣」的內容，客觀上與事實不符，陳玉珍外套內仍有襯衫，拉下拉鍊僅約3秒，且並非其主動；吳沛憶未能提出充分證據證明貼文內容真實，因此系爭言論足以貶損原告社會評價，即使吳所述基於疑慮或推論，亦不能阻卻違法，應負損害賠償責任。

法官綜合考量雙方社會影響力及言論對評價的實際影響，判決吳沛憶賠償陳玉珍5萬元，其餘求償不予支持。

