為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    20歲男拍日落攀電塔成焦屍 高大成曝人體觸電心臟有破洞一路燒焦

    高大成醫師指出，人體只要持續觸電220伏特5分鐘，就有致死風險，何況是數萬伏特的高壓電塔。（記者蔡淑媛攝）

    高大成醫師指出，人體只要持續觸電220伏特5分鐘，就有致死風險，何況是數萬伏特的高壓電塔。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/15 18:16

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕新北市一名20歲謝姓準大學生，昨（14）日與女友到新北市大同山，為了拍攝日落美景，爬上約7層樓高的高壓電塔，不慎觸電墜落燒成焦屍，觸電火花還引發火燒山，對此，法醫高大成表示，人體觸電引發山林火警，確實罕見，他說，人體只要持續觸電220伏特5分鐘，就有致死風險，更何況是數萬伏特的高壓電塔。

    高大成指出，人體觸電時電流會從接觸的地方進入身體，通過心臟、再由人體接觸地面的部位導出，通常是雙腳，電傷是電擊導致的燒燙傷，解剖時，觸電者在心臟會出現電擊破洞，通到下半身到出電處也破洞，一路燒焦。

    高大成分析，該名觸電的年輕男性，應該是在高壓電塔不慎拉到電線造成短路，引發火花，他電昏掉到底下草叢，花火也掉到草叢，引發火勢，而他身上如果穿著易燃材質衣物，也會起火燃燒。

    高大成表示，因強烈電擊死亡的案件，國內外偶有所聞，像是雨天在外運動、打高爾夫球、釣魚，都有可能成為「避雷針」，遭落雷電擊喪命．過去就有人打高爾夫球，眼見打雷要下雨，舉手揮桿時剛好雷電落下擊中，觸電昏死。

    他也說，過去家庭用電是220伏特，由於觸電220伏特會有致死風險，後來改成110伏特。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播