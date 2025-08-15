20歲男拍日落攀電塔成焦屍 高大成曝人體觸電心臟有破洞一路燒焦

高大成醫師指出，人體只要持續觸電220伏特5分鐘，就有致死風險，何況是數萬伏特的高壓電塔。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新北市一名20歲謝姓準大學生，昨（14）日與女友到新北市大同山，為了拍攝日落美景，爬上約7層樓高的高壓電塔，不慎觸電墜落燒成焦屍，觸電火花還引發火燒山，對此，法醫高大成表示，人體觸電引發山林火警，確實罕見，他說，人體只要持續觸電220伏特5分鐘，就有致死風險，更何況是數萬伏特的高壓電塔。

高大成指出，人體觸電時電流會從接觸的地方進入身體，通過心臟、再由人體接觸地面的部位導出，通常是雙腳，電傷是電擊導致的燒燙傷，解剖時，觸電者在心臟會出現電擊破洞，通到下半身到出電處也破洞，一路燒焦。

高大成分析，該名觸電的年輕男性，應該是在高壓電塔不慎拉到電線造成短路，引發火花，他電昏掉到底下草叢，花火也掉到草叢，引發火勢，而他身上如果穿著易燃材質衣物，也會起火燃燒。

高大成表示，因強烈電擊死亡的案件，國內外偶有所聞，像是雨天在外運動、打高爾夫球、釣魚，都有可能成為「避雷針」，遭落雷電擊喪命．過去就有人打高爾夫球，眼見打雷要下雨，舉手揮桿時剛好雷電落下擊中，觸電昏死。

他也說，過去家庭用電是220伏特，由於觸電220伏特會有致死風險，後來改成110伏特。

