具347年歷史!台南下營「茅港尾天后宮」香爐被偷 廟方公布畫面

失竊的淨香篆爐。（茅港尾天后宮提供）

2025/08/15 18:07

〔記者楊金城／台南報導〕有347年歷史、奉祀「茅港媽」聞名的台南下營茅港尾天后宮，9日凌晨遭1名竊賊潛入，偷走媽祖的淨香篆爐和刻有「茅港尾天后宮」字樣的爐座，麻豆警分局獲報追查，與新化警分局鎖定犯嫌，帶回1人釐清，並追查另1嫌。

下營茅港尾天后宮奉祀軟身媽祖「茅港媽」聞名，媽祖駕前的開基千里眼、順風耳將軍神像是獨有的「二轉體」特殊造型，神像的腳掌反轉，具「瞻前顧後」意涵，擁有專利。茅港媽在2019年恢復中斷百年的「赴郡會香」，前往台南祀典大天后宮會香。

1名竊嫌在9日凌晨3點多，疑從天后宮的後門開鎖進入廟內，再從大殿的側門進入，他頭戴帽子、穿長袖衣服和戴手套，顯然有備而來，進入大殿就看準大殿媽祖神桌上的淨香篆爐和爐座偷走，在幾分鐘內逃之夭夭；廟方接獲通報，趕到天后宮清查，發現香爐被偷，連信眾都相當氣憤。清查監視器畫面後，也發現香爐失竊前幾天，就有另1名可疑男子進到廟內。

茅港尾天后宮發布公告，公布監視器拍下的竊嫌影像和另一可疑男子，請信眾合力協尋失物，並向麻豆警分局報案；警方追查後，昨天（14日）帶回1嫌釐清案情，鎖定有類似宮廟竊盜案前科的主嫌持續追查，茅港尾天后宮失竊的香爐尚無下落。

下營茅港尾天后宮公告媽祖香爐被偷，請信眾協尋。（廟方提供）

竊嫌（左人影）頭戴帽子、穿長袖衣服和戴手套，進入大殿偷走淨香篆爐和爐座。（茅港尾天后宮提供）

茅港媽前的香爐被偷走。（記者楊金城攝）

奉祀「茅港媽」的台南下營茅港尾天后宮。（記者楊金城攝）

