沒有體育班、資源匱乏 偏鄉民和國中棒球隊表現亮眼

嘉義縣教育處長李美華（右）到醫院探視民和國中棒球隊受傷球員。（嘉義縣政府提供）

2025/08/15 18:15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉民和國中因位於偏鄉，這幾年招生陷入困境，由於學生數不足，體育班在109學年度停招，不過棒球隊仍維持正常運作，這幾年成績還算不錯。去年與東石國中組成嘉義縣代表隊，參加陽信銀行盃全國青少棒錦標賽勇奪第四名，為參賽以來最佳成績。其中民和國中湯雋亨（打擊率0.643）、楊家諺（防禦率0）分獲個人打擊獎與投手獎，比下了眾多有體育班的明星學校。

嘉義縣議員陳柏麟指出，民和國中棒球隊成立於1994年9月，在縣內屬傳統強隊，培育多位國手與職棒選手，今年畢業生就有小將獲得高中棒球強權桃園市平鎮高中與新北市穀保高中網羅，在沒有體育班奧援、資源也相對匱乏的情況下，民和棒球隊教練與選手仍力爭上游，表現有目共睹。

陳柏麟強調，資源有限的民和國中棒球隊，教練要扮演多種角色，帶隊訓練、比賽還要客串司機，可說勞苦功高，希望這次車禍可以平安度過，大家繼續努力擦亮民和國中棒球隊招牌，也歡迎喜愛打棒球的國小畢業生加入民和國中棒球隊大家庭。

嘉義縣民和國中棒球隊招生海報。（記者蔡宗勳翻攝）

