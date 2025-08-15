為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    保護令失靈悲劇頻傳 跨部會新對策：偵查警也能查家暴紀錄

    衛福部召開跨部會會議，研商保護令制度與風險防控。（記者邱芷柔攝）

    衛福部召開跨部會會議，研商保護令制度與風險防控。（記者邱芷柔攝）

    2025/08/15 17:45

    〔記者邱芷柔／台北報導〕家暴案件頻傳，卻因資訊各走各的系統，讓執法出現「斷鏈」危機，衛福部今天（15日）召開跨部會會議，保護司司長張秀鴛說，過去辦家暴與違反保護令的警察分屬不同單位，導致「刑案警察看不到家暴資料」的關鍵斷點，未來偵查警察將可查閱保護資訊系統，強化保護令效力。

    近日多起重大家暴案件中，即使已有保護令，仍有被害人遭加害人殺害，引發社會質疑制度失靈。衛福部今邀集司法院、法務部、警政署、地方警察與學者專家，從上午9點30分到中午12點30分研商保護令制度與風險防控。

    張秀鴛說明，處理家暴通報的是婦幼警察與家防官，但當進入違反保護令或家暴刑案階段，則由各地分局的偵查隊接手，兩組人員使用的系統不同，彼此無法查閱資料。過去發生多起加害人雖已有多次通報紀錄，卻因偵查員無法查得完整背景，向檢方或法院聲請羈押時因資料不足未獲支持，最終釀成再犯，「整條風險資訊鏈是斷掉的。」

    為解決資訊斷鏈問題，張秀鴛說，警政署已承諾將儘速授權刑事偵查人員查詢保護資訊系統，只要開通授權，幹部即可進入系統查閱，未來辦案時不再只能憑當下狀況做判斷，而是能掌握加害人是否有多次通報紀錄、是否曾參與網絡會議、是否評估為高危險個案。第一線員警使用的M-Police系統，未來也將介接高危機個案網絡會議平台資訊，協助員警即時掌握被害人所處風險。

    與會專家也建議，應強化主管機關與警察機關儘可能依職權聲請保護令，協助被害人時也要準備更完整的佐證資料，如驗傷單、通報表、簡訊截圖等，有助法官加速核發。警政署也將檢討違反保護令案件的移送流程，強化資料完整度，協助檢察官準確判斷風險。

    針對朝野立委建議在民事保護令中增設電子監控，與會單位原則支持，但也指出涉及人身自由、隱私及法源依據，推動上須審慎，會中建議先參考歐美、日德等國制度，蒐集資料、研議配套，必要時辦理國際參訪或研討會，作為我國未來修法依據。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

