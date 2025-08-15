國安私菸案辯結8/27宣判 總統府前侍衛室少校吳宗憲否認犯罪

高院今召開華航國安私菸案言詞辯論庭，時任總統府侍衛室少校的吳宗憲否認犯罪。（記者楊國文攝）

2025/08/15 17:50

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今召開華航國安私菸案的言詞辯論庭，一審被依貪污罪重判10年4月的總統府前侍衛室少校吳宗憲否認犯罪，請求判他無罪，張恒嘉等國安人員、邱彰信等華航人員承認犯5年以上圖利罪，時任空品處管理師陳穎彥則否認犯罪，張恒嘉請求從輕量刑；全案定8月27日宣判。

此案源於2019年7月22日，蔡英文總統結束12天的「自由民主永續之旅」出訪行程返台，調查局查獲時任總統府侍衛室少校的吳宗憲、張恒嘉等國安人員，涉嫌趁總統出訪機會，夾帶近萬條未稅的違法私菸弊情，企圖透過國賓禮遇通道闖關入境。

請繼續往下閱讀...

台北地院依貪污治罪條例「公用運輸工具裝運漏稅物品罪」，將時任總統府侍衛室少校的吳宗憲、張恒嘉分別重判10年4月、10年2月，劉彰尊7年、黃柏維、潘秉忠、葉信宏、李君偉各判6年4月，張家維6年2月。

華航人員部分，時任華航空品處副總邱彰信被依稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判刑2年8月、空品處協理于堯判刑2年6月、陳穎彥2年，空品處組長黃川禎被以「公用運輸工具裝運漏稅物品罪」幫助犯判刑5年4月。

全案上訴高等法院，吳宗憲、張恒嘉否認犯罪；高院今傳喚吳宗憲、張恒嘉等國安人員及邱彰信等華航人員共12名被告召開言詞辯論庭。

國安人員方面，吳宗憲仍否認犯罪，張恒嘉、劉彰尊、黃柏維、潘秉忠、葉信宏、李君偉、張家維均否認觸犯本刑10年以上的「公用運輸工具裝運漏稅物品罪」，但承認涉犯本刑5年以上的圖利罪。張恒嘉有感而發表示，此案纏訟6年，遭外界異樣眼光，希望早點重新生活，請求從輕量刑。

華航人員部分，邱彰信、黃川禎、于堯承認涉圖利罪，否認觸犯逃漏稅捐罪，陳穎彥否認涉逃漏稅捐罪。

時任總統府侍衛室少校的張恒嘉請求輕判。（記者楊國文攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法