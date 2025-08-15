為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    車手拍片炫耀詐騙300萬僅賠7千 劉世芳：已查緝到案

    行政院長卓榮泰（中）就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院專案報告及備詢，內政部長劉世芳（左）、衛福部長邱泰源（右）。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/15 17:45

    〔記者李文馨／台北報導〕近期有詐團車手假釋期間高調拍片分享詐騙，甚至稱可以將判決書當履歷表到詐騙公司擔任主管。朝野立委今天（15日）質詢關注相關議題，內政部長劉世芳下午答詢時說，本月9日就將相關影片下架，13日將這位廖姓嫌疑犯查緝到案；並補充該車手詐欺犯囂張，總共被移送28次。

    立法院院會今天邀請行政院長卓榮泰專案報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」。近日網路流傳一段影片，一名男子自稱曾詐騙26人、涉案金額高達逾新台幣300萬元而入獄，他為爭取假釋才與受害者和解，法院僅強制扣款7千餘元，還秀出判決書，稱若去詐騙集團能當履歷表，肯定100%被錄取。

    民眾黨立委黃珊珊上午質詢時批評，詐騙犯這麼囂張，假釋還可以拍這種影片，對於現在台灣年輕人認為詐騙集團很光榮感到可怕，詢問是否可以查出該名個案。卓榮泰回應，會請部長把個案找出來，這樣的行為放在行為上不應該，對於被害人保護、具體求刑乃至於禁奢令，都在修法過程中。

    民進黨立委立委郭昱晴下午質詢時關切該案進度，內政部長劉世芳回應，日前已通知抖音平台，9日就將相關影片下架，13日中午時將這位廖姓嫌疑犯查緝到案，函請雲林地檢署偵辦。如果有任何資訊提供給警方，不管是從網路或其他實體查緝到案，動作會非常的快。

    劉世芳回覆民進黨立委李坤城質詢指出，廖姓車手13日已被移送雲林地檢署，影片則是8月9日就下架，目前網路流傳的是其他影片。她也提到，該車手詐欺犯囂張，總共被移送28次。

