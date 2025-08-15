為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    球員教練發生嚴重車禍 嘉義縣民和國中棒球隊是常勝軍

    嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊是常勝軍，今天（15日）下午在國道三號台南段發生嚴重車禍，7名球員與1名教練重傷送醫。（取自民和國中網站）

    嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊是常勝軍，今天（15日）下午在國道三號台南段發生嚴重車禍，7名球員與1名教練重傷送醫。（取自民和國中網站）

    2025/08/15 17:28

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊7名球員與1名教練今天（15日）下午在國道三號台南段發生嚴重車禍，重傷送醫。該校棒球隊是常勝軍，甚至今年還有校友被中華職棒指名進入職棒，是嘉義縣棒球名校。

    民和國中棒球隊曾獲得2022年台東紅葉盃全國棒球菁英賽亞軍、2023年台南巨人盃全國青少棒錦標賽亞軍、2023年謝國城盃暨PONY全國青少棒錦標賽嘉義縣代表隊選拔賽冠軍、2023年嘉義縣青少棒華南金控盃代表隊選拔賽冠軍、2023年台東紅葉盃全國棒球菁英賽冠軍

    去年「113年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽」，嘉義縣代表隊以第4名獲得參賽以來最佳成績，當時嘉義縣代表隊由民和國中取得組訓權，參賽選手以民和國中8位球員為班底，再徵召東石國中5位球員與忠和國中2位球員，當時民和國中的球員湯雋亨獲個人打擊獎、楊家諺獲投手獎，表現傑出。

    另外，民和國中棒球隊畢業校友林紘維，今年是味全龍第三輪第三指名，最快球速143公里，他的啟蒙教練就是今天開車發生車禍的教練許几仁；許多球界人士得知，都希望許教練和受傷球員能夠平安。

