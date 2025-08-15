丈母娘寄「婚戒」卡海關？網戀男急匯10萬銀行報警阻詐

黃男（中）堅持匯款10萬要領出「婚戒」。（讀者提供）

2025/08/15 17:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中太平40多歲黃男上網認識香港籍網友「婷婷」，雙方互稱「老公、老婆」，「婷婷」稱父母為了對未來女婿表達心意，買下婚戒並寄到台灣，但包裹被扣押在海關，須匯款新台幣10萬元才能領出，黃男急赴台中商銀匯款，警方趕至阻詐並循線追查幕後詐團。

「爸媽給我們買戒指，老公要保管好，等老婆過去哦」，太平警分局今表示，警員張文彥、高翊烜12日接獲台中商銀行員報案，稱有男子要匯10萬元至不明帳戶，警方趕到銀行，黃男堅持匯款稱老婆「婷婷」不熟台灣海關作業、要領出婚戒，拜託警方不要阻擾。

黃男說，與對方要互道晚安才入睡，即將步入婚姻禮堂，「婷婷」父母也準備嫁妝以包裹方式寄到台灣，員警一看手機訊息，寫著「老公你放心這個海關費，到時候老婆過去在拿回給你」，確認為典型愛情詐騙手法。

太平派出所長莊念遠說，經員警耐心說明並回電給「婷婷」，詐團得知警方介入秒掛斷，黃男夢醒心碎，也感謝行員及警方保住多年積蓄。

太平分局長沈能成表示，詐騙集團常謊稱寄送高價值物品來台，並以貨物被海關扣留需繳納高額稅金或罰鍰為由，要求民眾匯款至指定帳戶，再次呼籲慎防網路虛擬情人，如遇可疑情事請立即報警。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

