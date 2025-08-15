影片曝光！嘉義民和國中棒球隊廂型車疑「未減速」 高速追撞工程車

國道3號台南官田段，1輛國中棒球隊的廂型車撞上施工防撞車，多人受傷。（讀者提供）

2025/08/15 17:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一輛搭載嘉義縣民和國中棒球隊的廂型車，今（15日）下午疑似未注意車前狀況，在國道追撞前方施工防撞車，消防救難人員共救出8人送醫，其中4人傷勢嚴重。根據網路流傳影片，事發時廂型車疑似沒減速，直接大力撞上工程車車尾。

這起事故發生於今天下午3時，事發地點在國道3號北上337.5公里台南善化至官田系統間路段，該輛廂型車撞上內線車道的施工防撞車後，車頭嚴重變形，車上8人一度有3人受困，還有人噴飛出車外，現場一片狼籍。台南市消防局接獲通報後，出動13車24人前往搶救，協助後座球員脫困，並使用破壞器材，陸續救出卡在駕駛座及副座駛座的人員，將傷者送醫。

網友紛紛在社群平台轉發事發影片，可見事發時，廂型車疑似完全沒注意到前方工程車，直接狠狠撞上其車尾，力道之大，導致整台廂型車尾都翹了起來，車頭更直接被撞到凹陷，還有人直接從車內噴飛出車外。

網友也質疑：「睡著了是嗎？」、「看起來完全沒發現」、「根本沒看到前面有車」、「好恐怖」、「比賽回程 這樣看來真的睡著了」。

