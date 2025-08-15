為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    嘉縣民和國中棒球隊國3台南路段追撞防撞車 8人傷分送4醫院救治

    嘉義縣民和國中棒球隊廂型車追撞國道施工防撞車，8人受傷送醫。（讀者提供）

    嘉義縣民和國中棒球隊廂型車追撞國道施工防撞車，8人受傷送醫。（讀者提供）

    2025/08/15 17:12

    〔記者劉婉君／台南報導〕嘉義縣民和國中棒球隊搭乘廂型車今（15）日下午行經國道3號北上337.5公里台南善化至官田系統路段時追撞工程防撞車，造成8人受傷，目前已分別送往台南地區4間醫院救治中，其中2人意識昏迷。

    該起事故發生後，廂型車因撞擊力道大，車頭嚴重毀損，一度有3人受困，經消防搶救人員使用破壞器材，8人才全部脫困，有4人送柳營奇美醫院、2人送佳里奇美醫院、1人送麻豆新樓醫院、1人送永康奇美醫院救治中。

    8人傷勢及送往救治醫院情形如下：

    柳營奇美醫院：1名15-16歲男性傷者目前意識昏迷、1名15歲男性傷者全身肢體疼痛，有躁動情形，生命徵象穩定；1名13歲男性傷患，意識清楚，頭部1處撕裂傷、右膝擦傷；1名14歲男性傷者，意識清楚，頭部1處撕裂傷

    佳里奇美醫院：1名40多歲駕駛，目前意識模糊，臉部1處撕裂傷；1名12歲男性傷者，右大腿有變形，意識清楚，右手撕裂傷

    麻豆新樓醫院：1名10歲男性傷患，手腳疑似有開放性骨折

    永康奇美醫院：1名12歲男性傷患，右耳有耳漏

