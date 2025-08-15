陳玉珍不滿遭指「脫衣求碰瓷」提告 北院判吳沛憶賠5萬元

吳沛憶於社群貼文稱，陳玉珍是自己動手拉開拉鍊，再自己拉上。（圖擷取自吳沛憶臉書粉專）

2025/08/15 16:36

〔記者劉詠韻／台北報導〕立法院去年底《選罷法》修法爆發激烈衝突，國民黨立委陳玉珍衣服拉鍊當場鬆開、露出運動內衣，民進黨立委吳沛憶事後在臉書貼出影片，質疑對方「脫衣求碰瓷」；陳玉珍不滿名譽受損，求償150萬元。台北地院今（15日）下午宣判，判吳沛憶賠償5萬元。

全案起於2024年12月6日，立法院審議選罷法涉及恢復「雙重國籍不得參選」條文，藍綠爆發激烈肢體衝突。當時陳玉珍在議場混戰中，衣服拉鍊忽然打開，露出內穿的運動型上衣，事後在媒體前控訴遭人拉扯、衣物脫落，感到受辱。

不過，吳沛憶隨後於社群貼文反擊，稱有影片為證，陳玉珍是自己動手拉開拉鍊，再自己拉上，質疑是刻意營造受害形象，發文內容並出現「脫衣求碰瓷」等用語。陳玉珍主張此說法嚴重影響其個人名譽，要求撤文與道歉無果後，於2024年初正式提告。

案件今年6月首次開庭時，吳沛憶與陳玉珍均未親自出庭，由律師代理應訊。吳方律師出示現場錄影，指出陳玉珍確曾「兩度自行拉開又拉上拉鍊」，認為貼文內容屬於評論而非造謠，亦無惡意中傷，主張無侵害名譽。

陳方律師則強調，當日衝突激烈，衣物鬆脫純屬現場拉扯所致，且穿著為合宜的襯衫及內搭衣物，吳沛憶不應擅自以「脫衣」定性並對外發言，將個人情況政治操作，更引用具有性羞辱意涵的字眼，構成名譽侵害。

台北地院今下午宣判，吳沛憶須賠償陳玉珍5萬元，訴訟費用由被告負擔3%、原告負擔其餘部分，其餘求償則駁回，全案仍可上訴。

