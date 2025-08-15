為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    不只意外險沒了！南橫墜谷一家才剛列低收入戶 60萬理賠金也拿不到

    李家來不及納入微型保險因此無法獲得理賠。（資料照，取自高市議員高忠德臉書粉專）

    （資料照，取自高市議員高忠德臉書粉專）

    2025/08/15 17:05

    首次上稿：16:31
    更新時間：17:05（新增李母及大女兒2人符合資格）

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄李姓一家5口7月30日南橫返家途中墜谷，救難人員只找到疑似李父的殘骸及大女兒遺體。今天傳出李父疑因捨命救家人，導致數百萬的意外險無法理賠；另外，李家今年7月剛通過低收入戶資格，必須等明年5月才能納入微型保險，導致符合資格的李母及大女兒2人，又少了60萬元理賠金。

    高市社會局指出，李父的戶籍在花蓮縣，另4名罹難的家人設籍高雄，他們今年7月剛被列冊低收入戶，但尚未納入保險就出事。社會局解釋，微型保險依金管會範定屬於1年期的保險商品，採年度一次性投保，並依《高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例》，於每年3月底前，協助列冊低收入戶等弱勢者名單交保險公司，保險公司審核資格及比對相關資訊需時1個月後，於5月投保。

    社會局表示，微型保險的弱勢族群涵蓋年滿15歲至未滿65歲、設籍高雄的低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙者生活補助或弱勢單親家庭子女生活補助者，因為採「符合資格自動送保」、「免申請免付費」機制，符合資格者每年主動送交保險公司審核，無需申請即可納入微型保險，投保的弱勢者若遭遇意外傷害導致身故或失能，可獲得最高30萬元理賠金。因此，李家僅母親及大女兒符合投保資格。

