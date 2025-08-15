為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    胞弟遭槍殺兇嫌無期徒刑定讞 新北副發言人張劭斌：無法接受他逃過死刑

    新北市政府副發言人張劭斌的胞弟張威凱因向好友姚宗秦（見圖）催討借款150萬元，竟遭姚行刑式槍殺身亡，高等法院判姚無期徒刑，最高法院駁回姚男上訴定讞。（資料照）

    新北市政府副發言人張劭斌的胞弟張威凱因向好友姚宗秦（見圖）催討借款150萬元，竟遭姚行刑式槍殺身亡，高等法院判姚無期徒刑，最高法院駁回姚男上訴定讞。（資料照）

    2025/08/15 16:55

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府副發言人張劭斌的胞弟張威凱，因向好友姚宗秦催討出借150萬元，姚男心生不滿，相約見面後，朝張的後腦以「行刑式」手法槍殺死亡，再棄屍，新北地院國民法庭將姚判處無期徒刑，二審維持，最高法院駁回姚男上訴定讞。家屬表示，雖然無法撫平失去至親的傷痛，但尊重司法判決，然而對於他逃過死刑，這將是長屬一輩子的傷痛與遺憾。

    家屬聲明指出，判決定讞，結束了他們兩年多來奔波於法院、一次次承受審理煎熬的漫漫長路，終於劃下句點，雖然結果無法讓威凱回到他們身邊，也無法撫平失去至親的傷痛，但至少盡了全力，讓真相被看見，還給威凱與家屬一份公道。

    家屬表示，這兩年多來在法庭上一次次面對加害人，每一審都是精神與情感上的折磨。他預謀犯案、謀財害命，事後不斷說謊狡辯、毫無悔意，心中的憤怒與悲痛難以言喻。

    家屬說，無期徒刑不代表永遠關在牢裡，他仍有可能假釋出獄。社會上已有太多假釋後再犯的血淋淋案例，讓更多無辜生命冤枉逝去。「我們不願、也不應該承擔這樣的風險，因此，這樣的人逃過死刑，對社會而言依然是潛在威脅。」雖然尊重司法判決，但對於他逃過死刑，這將是家人一輩子的傷痛與遺憾。

    家屬也感謝律師及媒體朋友和各界人士一路上的關心與支持，家屬銘記在心，並真心期盼不會再有下一個家庭承受同樣的痛苦。

