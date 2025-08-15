為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    嘉縣民和國中棒球隊國道遇車禍8人送醫 教育處啟動應變機制

    國道3號台南官田段，嘉義民和國中棒球隊員搭乘的廂型車撞上施工防撞車，8人受傷送醫。（讀者提供）

    國道3號台南官田段，嘉義民和國中棒球隊員搭乘的廂型車撞上施工防撞車，8人受傷送醫。（讀者提供）

    2025/08/15 16:11

    首次上稿：16:04
    更新時間：16:11

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民和國中棒球隊今天前往高雄市立德棒球場進行移地訓練，返校途中於國道3號337.5公里北上路段不慎撞及公務車防撞車，致廂型車上8人受困，經台南市消防局出動救援已全數脫困，已知有2人送往柳營奇美醫院，嘉義縣教育處獲報隨即啟動應變機制。

    教育處指出，民和國中棒球隊今早出發前往高雄比賽，回程行經國道三號北上337.5公里處，因前方施工閃避不及，於內側車道迎面撞上高工局公務車。車子由許几仁教練開車載送7名選手，共8人。其中2位傷勢較嚴重球員緊急送至柳營奇美醫院，民和國中校長邱獻萱接獲消息已第一時間趕至醫院協助治療事宜。

    教育處獲報後，處長李美華立即和科長到奇美醫院了解狀況，給予所有受傷人員需要的援助。同時通知各級學校如需至外縣市比賽遇到天候不佳之情況，除需加倍小心外，如有安全疑慮，應通知主辦單位無法參賽，以保障人員之安全。

    經查教練許几仁與3位學生送往柳營奇美醫院，另有2位學生送往佳里醫院，永康醫院與新樓醫院各1位。

    國3台南官田段撞施工防撞車 嘉縣民和國中棒球隊8球員受傷送醫

