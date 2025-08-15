約炮偷拍性愛影像被判刑 桃市消防局助理員回鍋上班原因曝

楊姓男子已返回桃園市政府消防局上班。（資料照，記者周敏鴻攝）

2025/08/15 16:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局秘書室43歲楊姓助理員，2年前在網路上結交A女約炮後，被對方提告性侵，之後電腦內又被發現性愛影像，再被其他數名女網友提告，日前桃園地院針對楊男涉加重強制性交、強制性交部分判無罪，楊男依規定申請復職，卻讓消防局部分女性同仁非常憂心。

楊男與多位女網友約炮，甚至在電腦中留下花冊與性愛影像，被桃園地檢署依妨害性自主案件提起公訴後，他也被消防局停職。檢警甚至發現，楊男疑涉23年前的3起強盜性侵案，但因案件已逾法律追訴期，他也逃過法律制裁。

日前桃院審理時，楊男否認性侵A女，僅坦承竊錄女子身體隱私與性影像等犯行，2案都判有期徒刑6月，應執行11月，得易科罰金；至於楊男涉加重強制性交、強制性交部分，則宣判無罪。

楊男依規定申請復職後，已返回桃市消防局工作，消防局指出，當初依公務員懲戒法規定，停止楊男職務並將案件移付懲戒法院審理，如今楊男停止職務的事由已消滅，因此依規定讓他復職，至於懲戒法院還在審理中，後續將待相關程序決議或審判結果處置，強調「絕不護短、不庇縱」。

