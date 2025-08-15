南橫墜谷勇父救妻小喪命遭拒賠 保險同業不挺痛批「硬拗」

南橫一家五口墜谷案目前共3人失聯，僅尋獲2具遺體。（民眾提供）

2025/08/15 15:32

〔記者李靚慧／台北報導〕高雄李家五口上月30日返家途中墜谷，今日傳出最終墜谷的李父，因3度跑回現場救妻小，被保險公司認定是「明知危險而為之」拒賠意外險，讓聞訊的產壽險業者驚呼「惡劣」，一家產險高層直言，該公司引用「故意行為」作為拒賠的理由，但李父的動機是「救家人」，本意不是為了保險理賠讓自己遭受意外傷害，痛批拒賠公司真是「硬拗」。

據了解，此消息傳出後，各家產險公司紛紛去調查，究竟是哪家同業的案件，最終確認，該案僅有投保強制車險，沒有投保任意車險，至於意外險的部分，尚未查出傳聞中的拒賠公司，應非產險公司的客戶。

產險業者指出，保險公司拒賠一般要引用除外不保事故，但很難去舉證。對於「明知危險而為之」的定義，前提是要有「故意行為」，例如去野生動物園觀光，搭乘遊園車經過猛獸區，明知猛獸可能會咬人，卻仍執意要下車拍照，最後被咬死，保險公司就可拒賠，因這是「故意行為」。

但此案的李父，其目的是為了家人，是希望小朋友能生還，出發點是善意的救助，產險業者強調，他下去救人，不代表一定會發生死亡事故，他的救助有可能讓保險公司「不用賠」，怎麼會以此理由拒賠？「真的很惡質」，建議此案若屬實，其家屬務必提告爭取權益。

