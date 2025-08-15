為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    民事訴訟代理人成「漏洞」？ 法界：法官依法會嚴審資格

    中國律師劉蓉芳本月13日跑到台中地方法院開庭，要求擔任被告奧地利Baren Bike GmbH公司的訴訟代理人，但法官並未許可。（翻攝網路）

    2025/08/15 16:08

    〔記者楊國文／台北報導〕中國籍律師劉蓉芳不具我國律師資格，竟向台中地院宣稱是奧地利一家腳踏車公司聘僱的「法務」，聲請當訴訟代理人，法官未許可，原告律師蔡昆洲稱劉蓉芳顯然知道台灣民事訴訟法採便民的「漏洞」，欲在我國執業；多位法官指出，訴訟代理人時常會考量到訴訟經濟因素，依法，法官會嚴格審核訴訟代理人的資格，不致讓無相關人士擔任訴訟代理人，不能稱為「漏洞」。

    民事資深法官指出，民事訴訟法第68條規定，訴訟代理人應委任律師為之，但經審判長許可，亦可委任非律師為訴訟代理人。意即，擔任訴訟代理人者，原則上必須有律師資格，不過，例外規定是，經審判長許可，也可擔任訴訟代理人，但許可後，審判長亦得撤銷許可。

    民事法官指出，台灣的法律沒有強制律師代理，實務上，基於訴訟經濟的考量，並非每家公司或每件案件都必須花錢請律師，或者請得起律師，因此，法院常見公司行號由法務擔任訴訟代理人，法官都會對申請擔任訴訟代理人者，做好把關工作，進行資格審核。

    民事庭長表示，依據「民事事件委任非律師為訴訟代理人許可準則」規定，審判長得許可下列之人擔任訴訟代理人：

    一、大學法律系、所畢業者。二、現為中央或地方機關所屬人員，經該機關委任為訴訟代理人者。三、現受僱於法人或非法人團體從事法務工作，經該法人或非法人團體委任為訴訟代理人者。四、經高考法制、金融法務，或其他以法律科目為主之高等考試及格者。五、其他依其釋明堪任該事件之訴訟代理人者。

    庭長指出，法院法官對非律師而欲出任訴訟代理人者，均會嚴格審核其資格，要求提供相關文件供查核，例如在職證明、畢業證書、相關工作經驗、履歷等，實務上，民事訴訟案件同意讓非律師擔任訴訟代理人，並非原告律師所稱的「漏洞」。

