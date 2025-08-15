為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    涉違「律師法」中國律師偵訊後請回 上午已搭機離開台灣

    台中地檢署昨天傳喚中國籍律師劉蓉芳後請回，他於今天搭機離開台灣。（翻攝網路）

    2025/08/15 15:17

    〔記者張瑞楨／台中報導〕中國籍律師劉蓉芳（男）於本月13日跑到台中地方法院開庭，他還宣稱是民事被告奧地利Baren Bike GmbH公司聘僱的「法務（員工）」，要求法官讓他擔任訴訟代理人，原告委任律師蔡昆洲當庭反對，劉還振振有詞說「法律又沒禁止」，台中地檢署昨天依涉嫌違反律師法偵訊劉蓉芳後請回，據指出，劉已於今天（15日）搭機離開台灣。

    此案源於台灣腳踏車廠商宥博企業公司，控告奧地利Baren Bike GmbH公司積欠台幣6800萬餘元貨款，Baren Bike GmbH委任中國律師劉蓉芳，台灣法令規定，沒有取得我國律師資格，不得執行律師業務（訴訟代理人），但民事訴訟法卻又規定，沒有台灣律師資格，但如經審判長許可，公司聘僱的法務人員，可以擔任該公司的訴訟代理人，劉蓉芳到台中地院開庭時，宣稱自己是Baren Bike GmbH聘僱的「法務（員工）」，要求審判長（法官）讓他擔任Baren Bike GmbH的訴訟代理人。

    台灣廠商委任律師蔡昆洲當庭反對，他強調，劉是在中國東莞執業24年的資深律師，「怎麼可能是歐洲公司在中國的員工？」，劉在法庭說謊，顯然知道台灣民事訴訟法的漏洞；法官則「不許可」劉擔任訴訟代理人，並要求劉在2週內，出具「任職於被告（Baren Bike GmbH）公司之證明」。

    此事由蔡昆洲於社交網路發文後，台中地檢署昨天主動偵辦，全國律師聯合會也於今天決議，告發這名中國律師違反「律師法」。

    台中地檢署昨天傳喚約談劉蓉芳之後，劉說法與開庭時相同，他宣稱自己是中國律師，也是Baren Bike GmbH聘僱的「法務（員工）」，台中地檢署要求劉蓉芳下次到台灣時出具證明，因劉這次入境台灣，尚無具體違法情事，檢方偵訊後請回，據傳他原本預定13日開庭後搭機離開台灣，但航班因颱風延後，他偵訊請回後，已於今天上午搭機離境。

    熱門推播