    首頁　>　社會

    高市60位中高階警官新布局 女警官升任婦幼隊長

    高市中高階警官60人異動，保安科股長王碧玉升任婦幼警察隊隊長。（警方提供）

    

    2025/08/15 15:50

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局今（15）日下午公布60位中階警官及2名科室三線一星主管新布局，並拔擢女性警官擔任外勤隊長，即保安科股長王碧玉升任婦幼警察隊隊長。

    因原後勤科長、訓練科長升調警政監、旗山分局長，遺缺由督察組長劉清俊、張正霖升任，陳冠宇、吳武煌、蔡信助升任三線一星督察、秘書，刑大副大隊長遺缺由偵查隊長黃國書調升。

    其餘副分局長、組長、隊長異動如下：

    三民第二分局副分局長、邱富勇、岡山分局副分局長、小港分局副分局長杜嘉鴻、小港分局副分局長徐文鴻、左營分局副分局長趙副丞、鳳山分局副分局長陳永豐、仁武分局副分局長張明彰、六龜分局副分局長張博鈞。

    民防管制中心專員官志洋、捷運警察隊隊長黃明泰、交通警察大隊副大隊長徐志宏、婦幼警察隊隊王碧玉、保安警察大隊副大隊長林志誠。

    偵查隊長及同序列組長部分：新興偵查隊長陳世元、鳳山偵查隊長林俊宏、楠梓偵查隊長宋國源、岡山偵查隊長黃政義、林園偵查隊長盛永華、三民一偵查隊長陳建成、小港偵查隊長凃欣安、鼓山偵查隊長許志萍、六龜偵查隊長李志祥、刑大偵四隊隊長吳永彬、刑大偵五隊長李孟師、刑大偵第七隊長吳國雄。

    刑大偵查組長許世祺、保安科股長林季璜、新興防治組長葉福榮、三民一行政組長蕭余鱗、苓雅防治組組長張維真、苓雅民防組組長許峯龍、左營行政組長潘慶寶、前鎮行政組長范振家、岡山交通組長王玉全、湖內交通組長王復綱、勤務指揮中心主任楊岳勳、鹽埕民防組長楊增平。

    保防科警務正林龍霄、訓練科訓練股長吳婕妤、行政科警務正王自強、岡山行政組組長莊清順、湖內行政組長李禹嶔、鹽埕行政組長史明儒、鹽埕交通組組長陳英中、林園督察組長林明進、捷運警察隊督察組長趙薏坤、湖內督察組長陳炳禎、岡山督察組長何昆霖、湖內分局督察組長李事晏、資訊室股長陳泓翔、三民二民防組長陳映汝、三民二勤務指揮中心主任李昭震、左營防治組長李俊達、左營保防組長黃仁利。

