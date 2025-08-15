車手炫耀詐騙300萬僅賠7千 法務部擬修法加重處罰

國民黨立委洪孟楷。（記者陳逸寬攝）

2025/08/15 15:28

〔記者陳政宇／台北報導〕近日網路流傳一段影片，一名男子自稱曾詐騙26人、涉案金額高達逾新台幣300萬元而入獄，他為爭取假釋才與受害者和解，法院僅強制扣款7千餘元。行政院長卓榮泰今（15日）強調，他不允許此類狀況發生，並指示法務部找出影片並查明真偽；法務部長鄭銘謙也說明，目前正著手修法增訂詐騙金額新級距、拉高刑期，並調整犯罪所得認定標準。

立法院今邀請卓揆率同相關部會首長列席，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢時關切，詐騙車手被判刑後，仍高調炫耀犯罪經歷，甚至揚言已將詐騙所得300萬元花光，原本不打算賠償，最後只被法院強制扣留7千多元，呼籲針對詐騙所得的追討啟動修法，「騙多少、欠多少、罰多少」。

對此，卓榮泰表示，他不允許、也不認同，請法務部把影片找出來，這個人到底是誰、是真是假，以及該如何處理。

針對修法方向，鄭銘謙說明，現行「詐欺犯罪危害防制條例」對高額詐欺罪設有不同刑度，詐欺獲取的財物或財產上利益達新台幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，如果是1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑。未來將增設新級距，詐騙金額達1000萬元者，刑期將拉高至5年以上12年以下有期徒刑，詐騙1億元改罰7年以上徒刑。

鄭銘謙說，對於高額詐欺，的確是要遏止、嚴辦，草案目前正在行政院審查，也還要與司法院討論，盼盡快送到立法院審議。卓榮泰補充，下個會期一定提出來，讓立法院有審議的時間。

此外，國民黨立委張智倫也詢及，詐騙車手僅繳一點錢，是否就能申請假釋或減除刑期？鄭銘謙表示，目前刑事大法庭採取「個人報酬說」，而非以被害人損失金額作為犯罪所得認定標準，法務部已據此提出修法草案。

國民黨立委張智倫。（記者陳逸寬攝）

