「我發生車禍！」網戀女急匯款救人 險遭詐15萬元

員警向女子表示遭假交友真詐財，女子始恍然大悟。（圖由警方提供）

2025/08/15 16:05

〔記者湯世名／彰化報導〕「我發生車禍！」彰化縣福興鄉1名60歲女子在社交軟體認識1名外國籍男子，以為找到真愛，豈料認識不到2個月，對方傳來2張住院照片稱自己發生車禍，需要15萬元住院費用，女子不疑有他，前天（13日）便依要求前往銀行匯款，所幸行員直覺有異向警方通報，及時攔阻女子將款項匯出，女子始恍然大悟自己掉進「假交友真詐財」的陷阱。

鹿港分局福興分駐所警員莊緯豪，前天執行轄區巡邏勤務時接獲轄區某金融機構報案，稱有1名女子欲辦理提款轉帳手續，由於詢問其用途時，該女子支支吾吾無法明確回答，疑似遭詐騙集團誘拐，莊員獲報後即趕往銀行，當抵達現場時，即見女子在櫃台前等候，因此立即趨前予於關心詢問。

女子向員警表示，她在社交軟體認識1名外籍男子以為找到真愛，日前男子傳來2張住院照片，稱自己發生車禍需要住院費15萬元，她一時心軟要匯款；莊員當場表明此為「典型假交友真詐財」詐騙手法，女子才恍然大悟驚覺自己遭詐騙，除立即刪除與對方的聯絡方式，並協助封鎖詐團LINE好友。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

女子向員警出示遭詐資訊。（圖由警方提供）

