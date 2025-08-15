白狼兒子張瑋跑了 北檢發布通緝

統促黨總裁「白狼」張安樂兒子張瑋。（資料照）

2025/08/15 14:50

〔記者王定傳／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋，被控與妻子王姝茵侵占其經營的華夏大地旅行社694萬餘元資產，且製作不實財報；最高法院將張瑋依業務侵占罪判刑一年，另有違反商業會計法等8罪，各判可易科罰金的2月至4月徒刑定讞，台北地檢署通知張瑋3月及4月傳拘無著後，已向法院聲請沒入50萬元保證金，同時發布通緝。

台北地檢署當時起訴指控，張瑋夫婦2010年11月創設華夏大地旅行社，卻侵占旅行社款項，另以張安樂當人頭員工，投保勞健保，逃漏3年度的營所稅28萬餘元。一審台北地院依業務侵占、違反銀行法等9罪，將張瑋合計判刑3年1月。

二審高等法院將張瑋夫婦涉違反銀行法部分，從一審有罪撤銷改判無罪，但張瑋8次財報不實罪，由一審無罪改判2月至4月徒刑可易科罰金，業務侵占罪維持須入獄的1年徒刑。王姝茵9次財報不實罪二審也由無罪改判各2月，應執行10月徒刑得易科罰金、緩刑4年，條件是80小時義務勞務、3場法治教育。

王姝茵的9件財報不實罪，合併判刑10月可易科罰金、緩刑4年確定，但她違反銀行法部分，二審時改判無罪，最高院撤銷發回高等法院更審。

張安樂也被列為被告，一審依偽造文書、逃漏稅罪將他判刑8月、得易科罰金，未上訴而確定；他另被控政治獻金法、業務侵占罪，一、二審都獲判無罪確定。

台北地檢署通知張瑋在今年3月28日到案執刑，但張瑋未到案，檢察官核發拘票請警員執行拘提未果，後來，檢察官查出張瑋另一處住居所，再發出傳票請張瑋於4月30日到案，張瑋仍未現身、警方也拘提無著，檢察官認為張早已逃匿，因此向法院聲請沒入50萬元保證金獲准，並對張瑋發布通緝。

