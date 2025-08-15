竹林山觀音寺捐電動車救災裝備 未來新北消防74分隊都有防火毯

新北市林口竹林山觀音寺今天捐贈28條滅火毯、4個底盤瞄子等一批電動車救災利器，董事長蔡煌明（左）捐贈給新北市消防局，由局長陳崇岳（右）代表受贈。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/15 15:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北、桃園信仰中心–竹林山觀音寺，今天斥資200餘萬元，捐贈新北市消防局28條電動車防火毯及電動車底盤瞄子等電動車特殊災害搶救裝備，廟方表示，得知消防單位欠缺救助特殊災害的利器，適逢6月19日觀世音菩薩聖誕，捐贈消防局救災利器，發揚觀世音菩薩「救苦救難、聞聲救苦」精神，現場更模擬電動車火災，消防人員以防火毯、底盤瞄子撲滅高溫火勢，蓄積救災能量嘉惠地方。

消防局長陳崇岳說，未來新北市將成為全國少數，於全市74個消防分隊中，每隊均配置至少一條滅火毯的消防局，底盤瞄子將就近配置於林口、新莊、泰山等地，可望大幅提升電動車、車禍借助災害等救助的救災能量。

林口竹林山觀音寺今天一早在廟中，舉辦電動車救災器材捐贈，由董事長蔡煌明將象徵28條防火毯及底盤瞄子的圖卡，贈與新北市消防局，由陳崇岳、副局長陳國忠等人代表受贈，陳崇岳回贈感謝狀，在主神觀世音菩薩庇佑，及廟方董事會成員、上百名消防、義消人員見證下，完成隆重捐贈。

林口竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，建寺以來，持續支持社會公益，致力善行義舉，回饋地方，無意間得知電動車火災增加，消防單位欠缺救助器材，加上電動車因裝載大量電池特性，短時間便達高溫，火勢瞬間擴大，威脅乘客、消防員危險，特地捐贈新北市消防局28條防火毯及4組底盤瞄子，希望提升消防員執行電動車火災的安全與效率。

陳崇岳感謝竹林山寺多年來熱衷公益活動、回饋地方，不僅提供急難救助金、學生獎助學金及發放寒冬物資，更全力支持消防局守護民眾安全及提升救災能量；其中防火毯可用來抵禦電動車火災高溫外、防止火勢延燒，另電動車火災需大量用水，浸泡、射擊鋰電池模組，底盤瞄子可針對電動車底部電池大量射水降溫，提升搶救效能。

