長髮正妹取款被逮 嬌嗔「我不是車手」又起出毒品

警方逮捕長髮正妹車手。（圖由警方提供）

2025/08/15 15:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局大竹派出所執行網路巡邏時，發現「高獲利投資」廣告疑是詐騙集團，遂化身投資人，與詐團相約13日在某超商交款50萬元，當天果真有1名25歲長髮正妹車手現身取款，當場被警方逮捕，正妹嬌嗔「我不是車手」，不過警方起出1顆6.2公克的依托咪酯菸彈，檢驗呈毒品陽性反應，罪加一條，被移送法辦。警方發現其外型亮麗，卻因缺錢鋌而走險搖頭嘆息。

大竹派出所透過廣告連結加入LINE，與暱稱「劉X華」及其助理「曾X豪」接觸，雙方約定面交50萬元，警方還事先準備了大量玩具鈔，只有5張是千元真鈔。13日上午10時許，警方與詐團相約在彰化市一家超商門市交款。所長黃信勳率同仁埋伏現場，當25歲長髮正妹現身收款時，員警立即上前制伏，當場查扣東賢投資公司工作證2張、收款收據1張、合約書1份、現金50萬元及手機1支。

警方表明身分時，女子驚訝地說「我又不是車手，我只是代替公司來收款」，當警方告知其任職的公司就是詐騙集團時，女子不敢相信說，她以為是到一般公司應徵收款人員，負責收款而已，真的不知道是詐騙集團；警方稍後又在她的隨身物品中發現一顆毛重6.2公克的依托咪酯菸彈，檢驗呈毒品陽性反應，經同意尿液檢測，全案依詐欺、毒品危害防制條例移送法辦。

50萬元贓款中，只有5千元是真鈔，其他都是玩具鈔。（圖由警方提供）

警方起出6.2公克的依托咪酯菸彈，檢驗呈毒品陽性反應。（圖由警方提供）

