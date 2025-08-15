陪討債揮開山刀亂砍 台中粗工斷人腳筋判刑3年4月

張姓粗工陪朋友討債，持持開山刀砍斷林男左腳腳筋，台中地院判刑3年4月。（記者張瑞楨攝）

2025/08/15 15:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事粗工的台中市張姓男子，陪同潘姓朋友去討債，見對方人數頗多，談判氣氛緊張，他竟失控持開山刀亂砍對方陣營的林姓男子，導致林男左腿深部撕裂傷、腓骨肌肉與腓神經全被砍斷（俗稱腳筋），手術之後「垂足」（腳踝無力向上，導致腳掌下垂），張男雖坦承犯行，但沒有賠償林男和解，台中地院依傷害致重傷罪判刑3年4月。

判決書指出，高中畢業從事粗工的張男，與被害人林男素不相識，張男於去年（2024年）5月17日凌晨1時許，搭乘朋友潘男（不起訴處分）所駕駛的轎車，一起到台中市與馮男商討債務，馮男則由林男等人陪同談判債務。

不料，張男於談判時，見馮男陣營人多勢眾，他掏出開山刀下車，持續猛砍林男的左腳，導致林男左腿深部撕裂傷、腓骨肌肉斷裂、腓神經斷裂，手術之後左腳「垂足」，需矯具協助行走，已達嚴重減損一肢以上機能的重傷害。

台中地院審理時，張男坦承犯行，法官認為，張男因對方人數較多，一時衝動而犯下本案，導致被害人重傷害，且尚未賠償和解，但考量他犯後坦承犯行，態度尚可，依傷害致重傷罪判刑3年4月，可上訴。

