計程車運將斑馬線不禮讓撞到行人 判2月徒刑

林姓計程車運將今年元旦駕車途經斑馬線時，撞傷正在穿越馬路的蕭姓行人，被法院依犯過失傷害罪判處2月徒刑。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/15 15:37

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓計程車運將今年元旦駕車途經基隆市中正區新豐街一處斑馬線時，撞及正在穿越馬路的蕭姓行人，致蕭男的臉、手、腳等多處擦、挫傷。基隆地院審結，法官認為林駕車駛經行人穿越道，不依規定讓行人優先通行，依林男犯過失傷害罪判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

判決指出，56歲林姓計程車運將今年元旦晚間7點半，駕車沿基隆市中正區新豐街往和豐街方向行駛，行經新豐街、和豐街路口，欲左轉往北寧路時，撞上正在穿越斑馬線的47歲蕭姓男子，致蕭男倒地受有左臉、胸部與左側上肢、右膝蓋擦挫傷害。林男肇事後報警向警方自首肇事。

檢方調查認定，林男駕車駛經斑馬線，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，林卻貿然行駛，撞傷蕭姓男子，認定林男有過失，將林男依過失傷害罪嫌起訴。

法院審理時，林男坦承犯行；法官認為，林男駕車行經斑馬線時，不依規定讓行人優先通行，致蕭男受傷，審酌林男已坦承犯行，依過失傷害罪判處林男2月徒刑，得易科6萬元罰金。

