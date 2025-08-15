為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    獨家》先押、再放、再羈押 台南「資深仙塔」二度羈押

    律師何紫瀅。（翻攝台南律師公會網站）

    2025/08/15 14:18

    〔記者王捷／台南報導〕捲入珠寶詐欺案的「資深版仙塔」女律師何紫瀅，上個月因涉詐欺案被羈押，檢辯雙方互相提出抗告，累積120萬元交保，昨檢方再度提抗告成功，今天三度開羈押庭，台南地院改判收押禁見，過程猶如三溫暖，震撼台南律界。

    何紫瀅被控涉入與假珠寶買賣有關的詐欺集團，曾擔任公司法律顧問，卻在糾紛爆發後同時擔任買賣雙方律師，引發檢方懷疑，依涉犯詐欺、洗錢、非公務員洩密等罪提起聲押。台南地院今年7月16日裁准羈押禁見。

    不過何紫瀅的委任律師隨即提出抗告，高等法院台南分院於7月31日認為原裁定未具體說明「有事實足認」存在滅證與串證之虞，理由不足，撤銷原裁定並發回更審。台南地院在更一審中改裁定，諭令以60萬元交保，限制住居、出境出海8個月，並每週赴二分局報到，檢方聲請羈押部分遭駁回。

    此裁定一出再度引發檢方不滿，檢方提起抗告，高院審酌後認為何女涉及情節重大，且曾利用律師身分取得陪偵資訊後洩密，使主謀得以規避偵查，犯罪行為恐對社會秩序造成嚴重危害。台南高分院最終裁定撤銷地院交保決定，發回台南地院續審。

    但是第二次羈押庭，南院認為羈押證據仍不充足，這個月9日裁定交保，管束條件相同，但交保金再多60萬。

    昨天，檢方第二度提出抗告，台南地院今天重新裁定，認定仍有羈押必要，當庭改裁收押禁見。律師從遭收押到交保外出再到重回看守所，全案不到一月，來回反覆，審理節奏迅速。

