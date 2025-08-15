為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男子無照毒駕撞死人 國審判刑2年10月

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    2025/08/15 15:08

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕23歲男子黃文俊2023年2月6日吸食愷他命毒品後無照駕車，在嘉義市四維路、世賢路口，與蕭姓男騎士相撞，蕭男送醫後不治死亡。全案由嘉義地方法院國民法官法庭審理，依汽車駕駛人無駕駛執照過失致人於死罪，判決2年10月有期徒刑，可上訴。

    嘉義地院表示，黃文俊未領有駕照，2023年2月6日晚間至隔天凌晨，駕車往嘉義市博愛路一段方向行駛；2月7日凌晨2點23分許，沿著世賢路1段由西往東方向行駛至四維路、世賢路1段交叉路口，未注意閃光黃燈號誌，車輛應減速接近，反而以超過時速50公里、至少60公里的時速行進，與自四維路由北向南方向穿越路口的蕭男相撞，導致蕭男當日凌晨4點許死亡。

    法庭審理時，黃男坦承無照駕駛致蕭男死亡事實。

    檢方起訴主張，黃男最後一次吸毒，距離車禍發生不到30分鐘，駕駛狀態顯然受愷他命影響，而不能安全駕駛，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪嫌起訴。

    國民法官法庭認為，黃男車禍前分次吸毒的時間、數量無法確定，鑑定專家、員警證述、距離車禍11小時後做的生理測試等，無法直接或間接證明黃男是否因毒駕而不能安全駕駛，認為黃男所犯為汽車駕駛人未領有駕駛執照過失致人於死罪。

    國民法官法庭審酌黃男經警方多次取締，仍持續無照駕車，雙方肇事責任過失比例，導致蕭男家屬「少年喪父、中年喪偶、老年喪子」悲劇，因經濟因素無法與蕭男家屬調解、賠償，車禍後積極連絡救護車救護等，判刑2月10月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

