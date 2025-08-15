為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐騙車手繳回酬勞可減刑？ 卓榮泰：下個會期定將法案送立院

    民眾黨立委黃珊珊質詢時提到，最高法院認為，詐騙車手只要繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，司法院根本是打臉行政院、法務部，黃珊珊要求盡速提出修法草案。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨立委黃珊珊質詢時提到，最高法院認為，詐騙車手只要繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，司法院根本是打臉行政院、法務部，黃珊珊要求盡速提出修法草案。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/15 13:35

    〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今日赴立法院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢，民眾黨立委黃珊珊質詢時提到，最高法院認為，詐騙車手只要繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，司法院根本是打臉行政院、法務部，黃珊珊要求盡速提出修法草案；對此，卓榮泰表示，會積極跟司法院溝通，下個會期一定將法案送到立院。

    黃珊珊指出，一年前立法院通過「詐欺犯罪危害防制條例」，其中明定「認罪並自動繳交其犯罪所得者，可減輕其刑」，但「犯罪所得」是指被害人遭騙的總金額，還是被告實際取得的酬勞，各方卻有不同解讀。結果最高法院認為，車手只要繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，去年一名詐騙機房成員，詐取被害人約50萬元，卻自稱只賺到7、8千元的酬勞，被逮後認罪並繳回所得，一、二審皆獲得減刑。

    黃珊珊表示，司法院根本是打臉行政院、法務部，要求盡速提出修法草案。對此，法務部長鄭銘謙說，修法草案在行政院審查，會邀司法院一起討論；卓榮泰也說，草案程序上通常要經過政委。對此，黃珊珊說，立法院初審時，法務部拿出草案，司法院代表卻說是第一次看到，如果修法前法務部沒有和司法院討論，再怎麼修法都是白搭，打詐打一半。

    卓榮泰表示，行政院會積極跟司法院溝通，就不會再發生這種事，你我都可能受害，我們旁邊的人都可能受害，下個會期一定可以將法案送到立法院。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播