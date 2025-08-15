詐騙車手繳回酬勞可減刑？ 卓榮泰：下個會期定將法案送立院

民眾黨立委黃珊珊質詢時提到，最高法院認為，詐騙車手只要繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，司法院根本是打臉行政院、法務部，黃珊珊要求盡速提出修法草案。（記者陳逸寬攝）

2025/08/15 13:35

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今日赴立法院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢，民眾黨立委黃珊珊質詢時提到，最高法院認為，詐騙車手只要繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，司法院根本是打臉行政院、法務部，黃珊珊要求盡速提出修法草案；對此，卓榮泰表示，會積極跟司法院溝通，下個會期一定將法案送到立院。

黃珊珊指出，一年前立法院通過「詐欺犯罪危害防制條例」，其中明定「認罪並自動繳交其犯罪所得者，可減輕其刑」，但「犯罪所得」是指被害人遭騙的總金額，還是被告實際取得的酬勞，各方卻有不同解讀。結果最高法院認為，車手只要繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，去年一名詐騙機房成員，詐取被害人約50萬元，卻自稱只賺到7、8千元的酬勞，被逮後認罪並繳回所得，一、二審皆獲得減刑。

請繼續往下閱讀...

黃珊珊表示，司法院根本是打臉行政院、法務部，要求盡速提出修法草案。對此，法務部長鄭銘謙說，修法草案在行政院審查，會邀司法院一起討論；卓榮泰也說，草案程序上通常要經過政委。對此，黃珊珊說，立法院初審時，法務部拿出草案，司法院代表卻說是第一次看到，如果修法前法務部沒有和司法院討論，再怎麼修法都是白搭，打詐打一半。

卓榮泰表示，行政院會積極跟司法院溝通，就不會再發生這種事，你我都可能受害，我們旁邊的人都可能受害，下個會期一定可以將法案送到立法院。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法