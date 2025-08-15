假釋車手高調拍片分享詐騙 卓榮泰：會找出這個人

行政院長卓榮泰今日赴立法院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。（記者陳逸寬攝）

2025/08/15 13:25

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今日赴立法院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢，民眾黨立委黃珊珊質詢時提到，一名假釋的車手竟然高調拍片分享如何詐騙他人，還稱他的判決書可以當成履歷表，對此，卓榮泰表示，會請法務部長鄭銘謙把這個個案找出來；鄭銘謙也說，這是很可惡的行為，會要求具體求刑。

這名假釋的車手日前拍攝抖音（TikTok）短影片，自稱他詐騙了26人、不法所得300萬元，甚至大言不慚表示，若不是要申請假釋，自己根本沒有想要賠錢給受害者。相關言論引起網友撻伐。

請繼續往下閱讀...

黃珊珊今日質詢提及此事，鄭銘謙表示，這是很可惡的行為，會要求具體求刑；卓榮泰也說，會請部長把這個個案找出來，這樣的行為如果還放在社會上讓他犯罪不應該。卓榮泰強調，未來針對被害人的保護，以及具體的求刑，乃至於這些人的禁奢令，都在修法的概念中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

