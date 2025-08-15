保險業者認定「明知危險而為之」南橫墜谷勇父救妻小喪命意外險不賠

李父墜谷後三度跑回現場救妻兒，但傳出保險公司認定不符合意外險拒賠。（民眾提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄李家五口上月30日返家途中墜谷，搜救行程已告終止，但只找到疑似李父的殘骸及大女兒遺體，家屬透露，李父墜谷後因三度跑回現場救妻小，竟被保險公司認定救家人的行為屬「明知危險而為之」，不符合意外險理賠要件，只願意賠償壽險部分，金額差距達4、500萬元，目前仍在跟保險公司協商中。

國泰人壽則發出聲明，指李男為公司原住民團險保戶，公司已啟動理賠程序，將盡速完成理賠。外界指意外險400萬非公司承保，公司一向重視保戶權益，將持續追蹤案件發展，協助後續事宜。

高雄李姓一家5口上月30日晚間開車行經南橫公路草水路段時，因路面被豪雨淘空，李家5口連人帶車摔入150公尺深的谷底，搜救任務數度被山區豪大雨中斷，隨著天氣放晴，經近2週的搜救，高市消防局投入大量人力及搶救機具，但只找到大女兒遺體及另一人屍塊，其餘仍搜尋未果，由於楊柳颱風進逼，為加強防颱整備及評估現場救災風險，消防局於12日宣布階段性任務已完成，決定停止搜救。

李家五口與高雄市議員高忠德為親屬關係，高忠德指出，目前李家獨活的次子由生父接回家，雖然心情相較先前平復，但仍希望找回家人，原本家屬希望透過保險金協助次子未來的生活，但保險公司卻以李父不斷往返求助救家人，行為屬於「明知危險而為之」，認定不符合意外死亡要件，只願意賠付壽險，但意外險和壽險兩者金額相差400、500萬元，目前仍在協調中尚未定案。

