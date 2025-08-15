為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    南橫墜谷父救家人喪命傳意外險不賠！她怒：400萬也要A、欺負14歲小孩

    南橫一家五口墜谷案目前共3人失聯，僅尋獲2具遺體。（民眾提供）

    南橫一家五口墜谷案目前共3人失聯，僅尋獲2具遺體。（民眾提供）

    2025/08/15 14:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南部上個月遭大雨侵襲，高雄李姓一家五口在南橫公路因土石流不幸開車墜谷，李父雖一度逃脫，但為救家人又回到谷中，最後也失聯。家屬本來希望用保險金負擔沒有同行而倖存的14歲兒子生活所需，沒想到傳出保險公司以李父「明知危險而為之」為由拒絕理賠意外險，僅賠壽險，差距高達400萬元。財經網紅胡采蘋對此痛批：「這到底哪家可以講一下嗎，誰敢再保這家，四百萬也要A，欺負14歲小孩。」

    高雄市桃源區台20線南橫公路因連日大雨沖刷路基掏空，李父一家五口7月30日不幸墜入170公尺深的山谷，墜谷後李父一度奮力爬回坡上向路過駕駛求救，但因掛念家人又再次跑入山谷，前後往返來回三次，最後也失聯，目前共3人失聯，僅尋獲2具遺體。

    保險公司認為李父在脫險後三度返回事故現場，屬「明知危險而為之」，因此拒絕理賠意外險部分，僅願意理賠壽險，兩者相差達400萬元，目前仍在協調當中，而原本家屬預計將這筆理賠金額用於14歲倖存兒子的生活。

    對此，胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文痛批：「這到底哪家可以講一下嗎，誰敢再保這家，四百萬也要A，欺負14歲小孩。」

    對此不幸意外，國泰人壽今日在臉書粉專發出聲明，指李男為公司原住民團險保戶，公司已啟動理賠程序，將盡速完成理賠。媒體報導之意外險400萬非公司承保，公司一向重視保戶權益，將持續追蹤案件發展，協助後續事宜。

    相關新聞請見:

    保險業者認定「明知危險而為之」南橫墜谷勇父救妻小喪命意外險不賠

