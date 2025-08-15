中國律師在台無照執行律師業務 全律會將告發違反律師法

中國律師劉蓉芳本月13日跑到台中地方法院開庭，要求擔任被告奧地利Baren Bike GmbH公司的訴訟代理人，但法官並未許可。（記者張瑞楨翻攝自網路）

2025/08/15 13:12

〔記者張文川／台北報導〕中國籍律師劉蓉芳，日前至台中地院開庭，宣稱是被告奧地利某腳踏車公司聘僱的「法務」，要求法官讓他擔任訴訟代理人，但中國律師不得在台灣執業，劉卻企圖以中國律師執照在我國執行律師業務，引發熱議；全國律師聯合會（全律會）今天指出，劉沒有我國律師資格，依法不得在我國辦理律師業務，其所為已違反律師法127條，全律會將依法告發他違反律師法。

關於近日中國律師受台中地院以訴訟代理人身分傳喚到庭一事，全律會今表示，經查得知，劉姓中國律師是經台中地院以被告的訴訟代理人身分傳喚到庭，並藉此申請入境；劉並無我國律師資格，而是在中國東莞市經營律師事務所執業，依法不得於我國辦理律師業務。

然而，劉竟使台中地院以訴訟代理人身分傳喚，實際到庭參與訴訟程序，並企圖繼續於台中地院執行律師業務，其所為已有違反律師法第127條「外國律師非經法務部許可，並於許可後6個月內加入律師公會者，不得執行律師職務」的情況，全律會將依法提出告發，並促請偵查機關依法訴追。

全律會指出，我國目前並無准許中國律師在台執行律師職務的法律依據，中國律師自不得以任何形式在我國從事律師業務，對於任何違法執行律師職務的行為，全律會將依法追究，以維護我國法律秩序與當事人權益。

