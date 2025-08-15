為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    沒看過診卻怨「害牙痛10年」4度滋擾牙醫診所 法院判罰1萬元

    陳姓男子13天內4度到診所外的騎樓，胸前掛紙牌「害人牙齒痛十年，庸醫大賺黑心錢」，又抽菸、吐痰、丟菸蒂，無端滋擾診所，台北地院簡易庭裁處陳男1萬元罰鍰。（資料照）

    2025/08/15 13:00

    〔記者張文川／台北報導〕台北市陳姓男子，本身不曾至大安區仁愛路某牙醫診所看診，卻於今年6月於13天內4度到診所外的騎樓，胸前掛紙牌「害人牙齒痛十年，庸醫大賺黑心錢」，又抽菸、吐痰、丟菸蒂，無端滋擾診所；大安警分局將他送辦，台北地院簡易庭依違反社會秩序維護法之「藉端滋擾」行為，裁處陳男1萬元罰鍰。

    北院裁定指出，陳男於6月5日、16日下午4點多，以及11日下午2時、4時，4度前往仁愛路4段的牙醫診所外的騎樓，胸前佩掛紙牌指責「害人、庸醫、賺黑心錢」等語，並在騎樓上抽菸、吐痰、丟菸蒂，對進出的客人及路人說話，引起注意，滋擾診所正常運作。

    診所查無陳男在該診所的診療紀錄，不知陳男為何一再針對性找麻煩，忍無可忍報警，警方依社維法將陳男函送北院裁罰。社維法規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，可處3日以下拘留，或1萬2000元以下罰鍰。

    法官審理後認為，陳男的行為顯已干擾進出診所的人員或病患，妨害對診所前騎樓的安寧秩序，且達難以維持或回復的程度，陳男既然不是該診所的病患，卻多次假藉醫療糾紛事端擴大發揮，並非正當行使權利，也沒有解決問題的實益。

    法官認定陳男行為已逾越一般社會觀念容許的合理範圍，影響路人、進出病患或診所員工的日常生活，達成他妨害公共秩序、擾亂社會安寧的潛在目的，裁定罰鍰1萬元。

