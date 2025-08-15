為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男遭投資詐騙200多萬 苗警將計就計逮87歲「老車手」

    警方查獲車手87歲黃姓老翁。（圖由警方提供）

    警方查獲車手87歲黃姓老翁。（圖由警方提供）

    2025/08/15 13:36

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕有苗栗市民中了詐騙集團假投資圈套，被騙200多萬元，其欲再至銀行匯款時由警方攔阻，並配合警方將計就計，逮獲一名車手，但讓警方吃驚的是，該名車手是高齡87歲的黃姓老翁。老翁稱網路交女友，對方要他來苗栗取包裹，並不知是來拿錢。警詢後，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將老翁移送苗栗地方檢察署偵辦。

    苗栗警分局北苗派出所8日接獲銀行通知前往阻詐，發現一名民眾日前依照詐團指示，已先後利用匯款、面交及寄送包裹等方式，被騙走200餘萬元。

    警方將計就計，請被害民眾配合，以欲再投資虛擬貨幣為由，誘出詐團成員面交，於14日於苗栗市國華路一帶約定地點，將87歲黃姓老翁逮獲，查扣65萬元及通訊手機等證物。

    警方調查，被害民眾是經由通訊軟體Line，加入暱稱「暖心明媚」好友後，便接獲誆稱可投資購買百年沉香手串商品來賺取差價，在詐團鼓吹下，先後以臨櫃匯款、面交及寄送現金包裹等方式，投入資金200餘萬元。

    而該名車手老翁稱網路交女友，對方要他來苗栗取包裹，並不知是來拿錢。他從台中搭乘火車到苗栗取貨，不知被利用。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣65萬元及通訊手機等證物。（圖由警方提供）

    警方查扣65萬元及通訊手機等證物。（圖由警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播