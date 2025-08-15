男遭投資詐騙200多萬 苗警將計就計逮87歲「老車手」

警方查獲車手87歲黃姓老翁。（圖由警方提供）

2025/08/15 13:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕有苗栗市民中了詐騙集團假投資圈套，被騙200多萬元，其欲再至銀行匯款時由警方攔阻，並配合警方將計就計，逮獲一名車手，但讓警方吃驚的是，該名車手是高齡87歲的黃姓老翁。老翁稱網路交女友，對方要他來苗栗取包裹，並不知是來拿錢。警詢後，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將老翁移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警分局北苗派出所8日接獲銀行通知前往阻詐，發現一名民眾日前依照詐團指示，已先後利用匯款、面交及寄送包裹等方式，被騙走200餘萬元。

警方將計就計，請被害民眾配合，以欲再投資虛擬貨幣為由，誘出詐團成員面交，於14日於苗栗市國華路一帶約定地點，將87歲黃姓老翁逮獲，查扣65萬元及通訊手機等證物。

警方調查，被害民眾是經由通訊軟體Line，加入暱稱「暖心明媚」好友後，便接獲誆稱可投資購買百年沉香手串商品來賺取差價，在詐團鼓吹下，先後以臨櫃匯款、面交及寄送現金包裹等方式，投入資金200餘萬元。

而該名車手老翁稱網路交女友，對方要他來苗栗取包裹，並不知是來拿錢。他從台中搭乘火車到苗栗取貨，不知被利用。

警方查扣65萬元及通訊手機等證物。（圖由警方提供）

