藍委問打詐滿意度、打幾分 卓榮泰：數字不代表滿意的程度

2025/08/15 12:31

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今日赴立法院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢，國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委羅智強都詢問卓揆是否對打詐成果感到滿意；卓榮泰表示，沒有國人會滿意現在的打詐工作，除了政策上給予更多支持，也給工作同仁更多鼓勵；對於羅智強詢問會給自己打幾分？卓榮泰說，拜託委員不要讓我自己打這樣的分數，數字不代表滿意的程度。

卓榮泰稍早報告指出，「打詐綱領2.0」從今年1月實施，自6月起已逐漸顯現詐欺犯罪抑制成效。每月受理案件數由去年8月1萬9590件，下降至今年7月1萬5177件，降幅22.5％，受理案件數長期以每月減少350件趨勢緩步下降；去年8月至今年7月期間，每月財損金額由去年8月131億1047萬元，下降至今年7月81億7261萬元，降幅達37.7％，財損金額以每月減少5億元趨勢逐漸下降。

傅崐萁表示，台灣只有6％的人沒被詐騙過，他詢問卓榮泰是否滿意打詐成果，並質疑詐騙已釀治安危機，政府難辭其咎，對此，卓榮泰表示，沒有國人會滿意，治安確實是現在的問題，至於跟打詐之間有沒有百分之百的直接關聯，值得再去分析，他願意面對治安問題來做檢討。

傅崐萁指出，打詐行動綱領去年預算13.9億元，今年73.5億元，增加5.6倍，創下歷年新高，去年詐騙案件11萬8535件、487億元，今年上半年就達480億元、8萬8888件，這數字怎會這麼偶然？越打越詐，善良的寶島曾幾何時，竟被聯合國點名是詐騙王國。

傅崐萁懇切呼籲，台灣不要成為詐騙之島，請行政院拿出辦法、能力，執政心思要放在人民身上，停止對在野的政治追殺，公開透明對國人報告，司法不再有雙標。對此，卓榮泰表示，行政院一直把推動業務，列為優先重要方向。

另外，行政院已確定將普發現金一萬元，傅崐萁感謝卓榮泰從善如流，在時程上會配合。傅崐萁說，至於藍白刪預算這件事，各部會首長都說明得很清楚，請各部會官員不要再做欺騙社會的行為，不要再講藍白刪預算了，再講難看，可以辦理追加。

卓榮泰則表示，因為有新增業務，所以有增加預算，每個部會有增加，已經有列了新增業務；期待整個韌性特別條例能夠儘速通過，行政院會依據來編列預算。

