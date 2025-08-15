北市「公營當鋪」去年淨利3300多萬 9/15起調降利率

台北市動產質借處9/15起調降台北市民質借利率。（資料照）

2025/08/15 14:27

〔記者甘孟霖／台北報導〕國際金價持續高檔，此現象也為台北市「公營當鋪」動產質借處帶來可觀盈餘，去年淨利達到3300多萬元。動質處也表示，將自9月15日起調降台北市民質借月利率，由現行0.62％調降為0.58％（降幅6.45％）；設籍北市質借客戶9月15日起辦理質借或繳息換單，即適用調降後優惠利率。

動質處表示，國際金價上漲，自2023年至今已調升8次黃金質借標準，部分民眾為資金需求增加借款，使本業利息收入增加。去年稅後淨利3342萬餘元，較往年增加；除質借本業收益外，大半來自積極推動附屬事業台北惜物網所獲代理收入2243萬餘元，占稅後淨利67.13％。

動質處表示，目前雖面臨人員調薪、通膨及金融市場升息營運成本攀升等不利因素影響，但為落實市長照顧市民政策，仍評估調降台北市民質借利率，將營運成果回饋市民。

動質處補充，為照顧本市市民及弱勢族群，2016年起就實施差別利率，2020年再檢討將台北市民質借利率由月息0.66％調降至0.62％；弱勢族群質借利率自2020年8月起連續3年調降，由0.63％降至0.36％，並陸續擴大適用對象。目前質借利率已是全國公、民營當鋪業最低，本次利率調降後台北市市民、弱勢族群及一般民眾質借月利率分別為0.58％、0.36％及0.68％。預估可照顧設籍台北市質借客戶1萬3千人，每年更協助減輕561萬元利息費用負擔。

動質處表示，未來在事業機構永續經營前提下，仍將致力開源節流及積極拓展客群，擴大台北惜物網規模，增益業外收入，發揮社會救助、低利扶助功能。

