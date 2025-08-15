彭文正律師張靜當庭拍桌罵法官「混蛋」拒繳罰金改入監 上囚車畫面曝

律師張靜因辱罵法官而遭判8千元罰金；他強調，自己寧可入監服刑8日，以示對承審法官、判決結果的不服。（記者劉詠韻攝）

2025/08/15 13:39

〔記者劉詠韻／台北報導〕圍繞前總統蔡英文博士學位真偽的司法攻防，延燒多年。資深媒體人彭文正控告蔡英文「博士論文不存在」敗訴後，其律師張靜當庭氣憤拍桌，辱罵法官「混蛋」遭判罰金8千元；他堅拒繳納，自願入監服刑8日，今上午於法警戒護下雙手上銬、親友團的聖經朗誦聲中，緩緩踏上囚車。

彭文正2019年質疑蔡英文不具英國倫敦大學政經學院（LSE）博士學位，向台北地院提起確認博士論文不存在之訴，一審因不符民事訴訟法要件遭駁回，高院認程序瑕疵發回更一審，仍由張詠惠法官審理。審理期間，彭因誹謗案滯美而遭通緝，隔海應訴，並質疑質疑張詠惠法官審理不公正，多次聲請法官迴避，指判決遭政治干預，已侵害其訴訟及名譽權，向張求償200萬元，但均未獲准。

請繼續往下閱讀...

彭男委任律師張靜，庭審中不滿訴訟指揮，當庭拍桌，怒氣沖沖地拍桌，更怒視法官痛罵「哪有這種混蛋的法官！」事後，張認定人格受辱，憤而提告；高等法院5月依公然侮辱罪，判罰金8千元確定。

張靜受訪表示，他不願繳罰金，寧可入監服刑8日，以示對承審法官、判決結果的不服，而在長達一週的服刑日裡，他除已備好洗臉盆、牙刷等生活用品，同時攜帶卷宗，為服刑後的庭訊提前做好準備。

被問及彭文正對他堅持入監服刑的看法時，張靜回應，彭事前曾語重心長勸他繳納罰金即可，但他認為，唯有親自服刑，才能彰顯對法官判決的不服與堅定立場。

張靜續指，雖然友人都勸他不要入監，稱受刑人在獄中可能遭到嚴格檢查，「連生殖器都會翻來翻去」，極不尊重人權。不過他強調，「如果遇到這種情況，我會等執行完再把事情說出來；若獄方要求剃鬍子，我將絕食抗議。」約上午11時許，他於法警戒護下、雙手上銬登上囚車，約20名親友團在旁高聲誦讀聖經，為其送行。

律師張靜雙手上銬，在親友團的目送下踏上囚車。（記者劉詠韻攝）

張靜上午向台灣台北地方檢察署報到前，在大門召開記者會，呼籲人民站出來消滅司法敗類、混蛋法官。（記者劉詠韻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法