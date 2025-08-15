為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    可惡詐團！先幫遊民辦護照強迫辦中國金融帳戶 最後把護照賣給人蛇集團

    桃園地方法院依買賣護照罪判處葉姓男子有期徒刑1年，緩刑3年。（記者周敏鴻攝）

    2025/08/15 14:26

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕馬姓男子2016年間以2萬5000元報酬，吸引遊民葉姓男子到中國申辦金融帳戶後，交給對岸1名不詳男子後，葉男再返台以3000元代價出售護照給馬男，將護照轉手賣給人蛇集團，桃園地方法院已依葉男犯買賣護照罪，處有期徒刑1年，緩刑3年。至於馬男，則由桃院審理中。

    桃園地檢署調查，馬男從2016年1月到同年的年底，在台北市區尋找遊民，以2萬5000元代價，吸引對方同意由馬男代辦護照、台胞證後，前往中國申辦金融帳戶；葉男同意後，馬男安排他前往外交部領事事務局，由旅行社人員趙姓女子協助填寫中華民國護照申請書、代為領取護照與申辦臺胞證相關資料，待證件辦妥後，葉男前往中國福建，取得中國銀行帳戶的金融卡後，再交給1名疑為詐騙集團成員的男子。

    馬男等葉男返回台灣，以3000元代價收購葉男護照後，轉賣給人蛇集團，後經他國政府發現有人冒用葉男身分偷渡，緊急向我國政府提供資料追查，桃檢指出，馬男等專門尋覓遊民，利用對方到中國申辦金融帳戶或收購護照的集團成員，還包括黃男等多人，都已依違反護照條例案件提起公訴，目前都由桃院審理中。

