    首頁　>　社會

    女子大賣場撿到2000元紅包 起貪念未報警反被告判罰9000元

    女子撿到2000元紅包起貪念拿走，卻被判9000元罰金。（資料照）

    2025/08/15 14:04

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名女子在一家大賣場內撿到內有2000元現金的紅包，失主向警方報案，經調閱監視器，查到是該名女子撿到，女子被移送法辦，該案經彰化地方法院審理，法官依侵占遺失物罪，處女子9000元罰金，緩刑2年。

    此案發生於今年1月間，被告到彰化某大賣場購物時見到地上有一紅包，她打開一看，裡面裝有2000元現金；紅包的主人發現遺失物件，緊急回到大賣場尋找，她同時到警局報案，請警方協助，經調閱監視器，發現是被告撿走。

    被告辯稱，她撿到紅包時，有想要交給警察，但後來逛完賣場後又去上班，以致忘了拿去派出所。但檢察官認為，警方是在2月初通知女子到案說明，這20多天內女子都未把紅包交到警察單位，直到警方通知她，她才交出紅包，檢警對她的說法存疑。

    法官認為，女子因一時貪念，竟侵占他人遺失物，顯然缺乏對他人財產權應予尊重的觀念，雖已交還給被害人2000元，但仍否認有要侵占的犯後態度，因此依侵占遺失物罪，裁處罰款9000元，緩刑2年。

