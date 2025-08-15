為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　社會

    仲介器官賺逾千萬！換肝名醫陳堯俐判刑 彰基：早就不續聘

    彰化地院依違反《人體器官移植條例》，判處陳堯俐2年徒刑，緩刑5年，並需向公庫支付500萬元。（資料照）

    彰化地院依違反《人體器官移植條例》，判處陳堯俐2年徒刑，緩刑5年，並需向公庫支付500萬元。（資料照）

    2025/08/15 11:58

    〔記者湯世名／彰化報導〕換肝名醫陳堯俐涉嫌與生技公司黃姓男子等人，非法仲介9名台灣病患赴中國進行肝臟及腎臟移植手術，獲取仲介費1466萬元，彰化地檢署以違反《人體器官移植條例》起訴，並具體求刑6年。彰化地院日前審結，判處陳2年徒刑，緩刑5年，並需向公庫支付500萬元。

    由於陳堯俐等涉案醫護人員原任職彰基，消息曝光後，外界對此議論紛紛，彰基今天（15日）發聲明強調，這種利用病患牟利的行為絕不容忍，他們基於主動管理責任，早就不再續聘陳等人。

    彰基指出，陳堯俐嚴重背離醫療倫理與醫師誓言，違反《人體器官移植條例》「器官不得買賣、移植應無償」的原則，涉入非法仲介器官牟利，並親赴中國參與器官移植安排，唆使病患前往中國移植，牟取暴利。此行為嚴重傷害社會對台灣醫療的信任，也衝擊國內推動器官捐贈的努力，影響深遠、令人遺憾。他們早在2022年主動不予續聘。

    彰基並強調，他們對任何利用末期器官衰竭病患無助與求生意志、謀取個人金錢利益的不法行為都應該被醫界譴責。必須共同堅守「醫療不是商品、器官不可販賣」的底線，防堵任何形式的非法跨境移植與利益勾結。

    至於司法判決能否有效遏止器官買賣與非法移植，彰基則表示尊重法院裁量；惟彰基將持續堅守醫療倫理，呼籲全民共同監督，確保醫療回歸良善與公義，捍衛醫療的公平正直與倫理底線。

    彰基今聲明陳堯俐等人早在2022年就已不再續聘。（記者湯世名攝）

    彰基今聲明陳堯俐等人早在2022年就已不再續聘。（記者湯世名攝）

    彰基呼籲堅守「醫療不是商品、器官不可販賣」的底線，防堵任何形式的非法跨境移植與利益勾結。（圖由彰基提供）

    彰基呼籲堅守「醫療不是商品、器官不可販賣」的底線，防堵任何形式的非法跨境移植與利益勾結。（圖由彰基提供）

    彰基呼籲醫界同仁堅守專業精神，杜絕非法器官仲介行為。院方舉辦講座醫護人員積極參與。（圖由彰基提供）

    彰基呼籲醫界同仁堅守專業精神，杜絕非法器官仲介行為。院方舉辦講座醫護人員積極參與。（圖由彰基提供）

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播