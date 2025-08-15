為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    運將單親爸病逝失依靠 苗警連結資源助身心障姊妹度難關

    福基派出所所長徐瑞榮與分局三組組長張守義了解情況後，啟動關懷通報機制，並積極協調資源，轉介張榮發基金會提供急難救助。（圖由警方提供）

    福基派出所所長徐瑞榮與分局三組組長張守義了解情況後，啟動關懷通報機制，並積極協調資源，轉介張榮發基金會提供急難救助。（圖由警方提供）

    2025/08/15 12:36

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一戶徐姓人家，由單親爸爸開計程車及撿拾資源回收養育2名身心障礙女兒，不料，父親6月生病過世，2女生活家計頓失依靠，經派出所員警勤區訪查發現，與分局轉介張榮發基金會，提供急難救助。

    苗栗警分局福基派出所員警日前勤區訪查時，發現一戶生活陷入困境的弱勢家庭。該戶徐姓人家原為一家3口，由父親開計程車及撿拾資源回收物養育2名身心障礙女兒，另長女打工賺取微薄收入，經濟來源十分有限。

    但今年6月間，徐姓父親騎腳踏車時突因疾病發作摔倒，經送醫急救仍宣告不治，讓家中頓失主要經濟支柱。且因妹妹仍在學，父親入院治療龐大的醫療、喪葬費與生活開支，讓徐家長女無力負擔。

    經福基派出所所長徐瑞榮與分局三組組長張守義了解情況後，立即啟動關懷通報機制，並積極協調資源，轉介張榮發基金會，並經基金會人員實地評估個案狀況後，提供急難救助。警方也感謝社會各界愛心的匯聚，幫助這個家庭找回生活的力量與希望。

